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國體法修法 教團促運動歸運動、體育歸教育

聯合報／ 記者柯美儀／台北報導

全國教師工會總聯合會指出，行政院配合運動部成立提出修法草案，規畫將國體法更名為「國民運動法」，但仍將學校體育納入規範，恐造成運動部與教育部權責交錯，呼籲立法院落實「運動歸運動、體育歸教育」。

全國教育產業總工會則指出，校園運動設施免費開放、學生每周運動時數等規定，應考量課程安排、場地安全及行政人力，避免增加學校負擔。國小體育班若改以社團化、社區化發展，也應考量專項訓練需求、國高中體育班銜接及專任教練聘任情形。

全教總理事長葉青芪指出，草案仍保留學校體育專章，形成同一部法律涉及運動部、教育部權責的問題，尤其專任運動教練的資格審定、聘任及考核若分屬不同機關，可能衍生權責不一、行政程序繁複及人事保障不足等爭議，應將學校體育相關規範回歸教育法制。

針對體育班制度，全教總指出，學生參與集訓及比賽時，學校應建立學習督導與補課機制，中央應提供穩定經費，補助個別化課業輔導及相關鐘點費；高中體育班也應強化生涯探索、多元升學及職涯輔導，並完善運動防護機制。

全教產則指出，草案規定國民運動日公共運動設施應免費開放，若適逢假日，學校管理人員必須到校管理；若遇上課日，則可能與體育課程及校隊訓練衝突，且器材、場地遭破壞後的修繕經費來源也未明確。

草案另規定，高級中等以下學校及專科學校五年制前三年學生，除體育課外，每周應參與至少一五○分鐘體育活動，並為身心障礙學生提供適應體育教學。全教產認為，現有作息須兼顧課程及學生休息時間，執行上有困難，建議納入家長責任，要求學生返家後每日運動卅分鐘以上。

體育 運動 教育

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