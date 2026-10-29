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配套不足 國小體育班轉型 體壇憂訓練斷層

聯合報／ 記者劉肇育／台北報導
行政院上月通過「國民體育法」修正草案，未來國小不再增設新體育班，現有國小體育班將轉型社團化、社區化。圖為國小學童。聯合報系資料照
行政院上月通過「國民體育法」修正草案，未來國小不再增設新體育班，現有國小體育班將轉型社團化、社區化。圖為國小學童。聯合報系資料照

運動部成立後，國民體育法將迎來大幅度翻修，其中包括國小體育班將轉型社團化、社區化等。中華民國專任運動教練協會理事長簡祈昌、秘書長邱為榮等雖表支持，但也針對教練權益保障與防範訓練斷層提出建言，去年領軍奪下世界冠軍的東園國小少棒隊教練賴敏男更直言，體育班應先朝向「制度優化」，而非退場或轉型才談配套。

立法院教育及文化委員會昨針對「國民體育法」舉行修法公聽會，邀請體育界專家學者，針對國小體育班轉型社團化、社區化，以及不適任人員淘汰與監督機制交換意見。

賴敏男表示，體育班制度已實施近四十年，為台灣棒球奠定深厚根基與國際佳績，改革應朝制度優化，政府優先擬定完善配套措施，並發揮體育班優勢與社區共融。

針對明年國小體育班將轉型為社團化、社區化，簡祈昌說，協會站在支持立場，也認為政策適時優化有其必要，但後續執行與追蹤更為關鍵，必須建立不適任教練的淘汰與監督機制，如何明確界定不適任並確保申訴管道，更是不容忽視的課題。

邱為榮針對體育班轉型提出四建議，包括國小體育班轉型後，現有專任運動教練員額務必保留，透過介聘至國高中或轉型為跨校及社區指導教練，絕不可減員解聘。其次，為防範訓練斷層，應建立區域基層訓練站並改革賽制，取消高強度全國賽改為區域交流賽，避免高壓訓練。

邱為榮表示，原體育班預算不得移作他用，應轉為「基層運動社團及社區推廣專案補助」，優先聘用專業教練與補助設備，缺乏社區資源的偏鄉國小則應允許保留專長培訓專案，由中央全額補助。最後一點是建立低齡專項運動種類保留機制，如體操、桌球等依賴六至十二歲神經發育與肌肉記憶的項目，避免一刀切政策，切斷台灣優勢項目的發展。

針對不適任人員監理一事，邱為榮也建議推動運動部、教育部雙部會資料庫即時連線，以防堵時間差漏洞，並納管社區與外聘教練和訂定「社區兒少運動指導人員登記管理辦法」，無官方證照者必須完成兒少保講習並檢附良民證，並重罰違規進用機構。

運動部常務次長洪志昌指出，包括體育班轉型資源銜接、學生運動員正常學習督導、不適任人員監理及雙部會權責分工，運動部高度重視並將與教育部積極研商，期盼廣納各界建言，作為政策與法案研修參考。

體育 訓練 運動部

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