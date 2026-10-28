李遠推千里文化森林 盼把樹種回來文化找回來

環境部擬規劃串聯北科大至大安森林公園，打造綠色廊帶，成為全台示範點；文化部長李遠出席表示這與百大文化基地進化版「千里文化森林」相呼應，「希望把樹種回來，也把文化找回來。」

李遠今天分享，因為開會的關係，認識環境部長彭啓明，當他聽到環境部要推動國家都市林計畫，李遠立刻表達文化部要參與，「文化部的加入，可以讓種樹有了故事。」

李遠表示，這次示範區範圍剛好是台北市文化東西向與南北主軸的中間，也就是空總。目前文化部已把空總大樓修復完畢開放，命名為「空總國家文化基地」，是文化部最重要的國家級文化基地。2027年空總活動都會搭配國家都市林推動計畫，目前規劃文博會將以「文化如何回應自然」為主題發展。

除了空總國家文化基地作為示範區之外，李遠也推薦台南的亞太棒球村與台灣歷史博物館，「亞太棒球村可以做環湖步道，在賴清德總統當年發起的山海圳綠道串連在一起，就可以是一個有運動、歷史文化展覽與生態的場域。」李遠表示該計畫已經提報中央。

李遠也分享像「構樹」是原住民與先民做衣服的原料，現在有科學家在研究構樹葉綠素裡的DNA，想證明台灣原住民可能是南島語族的起源。「檫樹」則會吸引寬尾鳳蝶生長，「這種鳳蝶的學名就是以泰雅族語言去命名。當這些東西全部連接起來，它不只是一棵樹，而是文化。」

李遠回憶小時候很喜歡一棵大榕樹，有一天居民們認為大榕樹的根鼓起來，可能會使老人摔倒，說樹擋到巷弄，會影響未來巷弄拓寬，「當時社區沒有什麼人反對，我去抗議但沒有用。」

李遠眼睜睜看著一棵老樹所有的葉子跟樹根全部被砍掉，移到青年公園。因為失去了心愛的大榕樹，李遠決定搬家。現在李遠還是會回去青年公園看這棵大榕樹，「有一些新的小枝芽，但生長速度緩慢。」

李遠表示，最理想的願景就是文化與環境生態結合，「台北市民走進都市林，不只是走進森林，而是走進了擁有許多博物館、美術館與設施的文化展演區。」李遠說，文化部可以對這個計畫有所貢獻，提供更多的故事，「我們一起把樹種回來，把文化找回來。」