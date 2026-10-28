國台交青年音樂創作競賽 為作曲新秀提供發表舞台

國立台灣交響樂團2027青年音樂創作競賽為作曲新秀提供發表舞台，國台交自即日起收件到11月4日，2027年1月舉行決賽音樂會。

國台交團長歐陽慧剛表示，這項競賽最難得的是，在進入決賽後可直接由職業樂團排練演出，對年輕作曲家而言是最直接的學習；作品也會被錄製出版持續被聽見，堪稱台灣青年作曲家一展長才的重要平台之一。

根據國台交今天發布的新聞資料，這項創作競賽以管弦樂團作品為徵件類型，鼓勵台灣青年作曲家以西方交響樂融合台灣傳統音樂元素發揮創意，展現台灣音樂文化的多元樣貌；而由其恣意揮灑的音符所化成的曲子，在進入決賽後還能直接由交響樂團首演，一圓作曲家最大的夢想。

國台交將在這項競賽中提供總授權金新台幣63萬元，第一名30萬元、第二名15萬元、第三名10萬元、佳作5萬元、團員票選獎3萬元，以實質獎勵鼓勵青年作曲家投入管弦樂作品的創作。現場也設觀眾票選獎，進場的粉絲可以投票支持台灣原創音樂的發展。