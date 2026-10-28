文馨獎得主揭曉 青少年表演藝術聯盟等5單位獲獎

第18屆文馨獎得獎名單今天揭曉，共有包括台灣看見家鄉推廣教育協會、青少年表演藝術聯盟等5單位獲獎。文化部長李遠除恭喜得獎單位外，也感謝所有參獎單位持續投入文化平權工作。

獲獎單位包括台灣看見家鄉推廣教育協會、青少年表演藝術聯盟、中國信託商業銀行文教基金會、玉山文教基金會及台灣閱讀文化基金會等5個單位，分別從在地影像創作、特殊境遇青少年戲劇陪伴、偏鄉藝術教育與師資培育、劇場藝術與科技體驗以及推動閱讀資源共享等不同藝文面向，具體展現文化平權。

獲獎者之一青少年表演藝術聯盟推動「藝術賦能，讓青春被看見—『牽風箏的人』青少年文化平權行動」，將專業戲劇教育帶入中介教育學校，陪伴特殊境遇青少年表達自我、建立自信與人際關係。

台灣看見家鄉推廣教育協會推動「看見家鄉計畫」，長期走入偏鄉、原住民族部落及基層社區，讓孩子從文化的接受者成為家鄉故事的創作者。

中國信託商業銀行文教基金會以「夢想家圓夢工程」將戲劇、偶戲、舞蹈及視覺藝術帶入偏鄉學校及社區陪伴據點，採「一校一教案」模式，依學生特質與在地文化規劃課程，擴大不同背景兒少的藝術參與機會。

玉山文教基金會以「玉山黃金種子計畫：『化不可見為可見』藝術教育行動」，長期攜手衛武營國家藝術文化中心，推動劇場藝術體驗教育及「衛武營管風琴VR解密」，結合校園、劇場與沉浸式科技，讓偏鄉、離島及特殊教育學生接觸國家級藝文資源。

台灣閱讀文化基金會推動「『愛的書庫』：從共讀書箱到數位探究的文化平權計畫」，透過「線上借閱、書箱共讀、公益物流」的循環共享模式，讓圖書資源深入偏鄉、離島及資源不足學校，並設置「原住民愛的書庫」及「多元文化愛的書庫」，促進多元文化理解。

這屆「文馨獎」與文策院第2屆「ESG for Culture 影響力獎」11月18日共同舉行頒獎典禮，地點在松山文創園區5號倉庫。