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信誼「幼兒園親師關係現況」調查 三成父母不溝通最易釀親師大戰

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
調查發現，親師溝通頻率越高，親師關係整體滿意度也高。記者董俞佳／攝影
調查發現，親師溝通頻率越高，親師關係整體滿意度也高。記者董俞佳／攝影

幼兒園親師關係受到外界關注，信誼基金會今天公布最新「幼兒園親師關係現況」調查，雖然有9成5的家長和老師都滿意親師關係，多數家長也自評配合度高，但仍有三成的家長幾乎不跟老師溝通，僅有事才溝通，而這種平時不溝通的家長，在發生孩子問題時，常常是親師關係殺傷力最大的一群。

根據這份調查，親師關係整體滿意度高，約95%的家長和老師都滿意親師關係，在入園滿6個月後，家長對親師關係的滿意度在相處與合作之下，更是明顯提升，之後趨於穩定，顯示入園前半年是建立互信的重要階段。

近一步了解家長最常使用什麼方式與老師溝通，最多的是線上溝通，其次則是接送面談。調查中也發現58%的家長覺得接送面談溝通最有效，更能了解孩子在園情形；家長最常使用的線上溝通，則是最不容易掌握的，甚至可能因文字訊息容易產生誤解。

調查也發現，日常主動聯繫的家長，在親師信任、合作與滿意度方面都有較高的評價。35%家長利用每天接送時間簡短交流，24%只在孩子出現狀況時溝通，經常主動聯繫者約12%。但仍有近三成的父母幾乎很少與老師溝通，親師信任度明顯較差。日常會主動聯繫家長的老師，對親師關係的滿意度也較高，也更能感受到家長信任。

此外，家長越能自在交流，親師信任與合作評價越好。有43%的家長表示能和老師輕鬆、自然交流。能非常輕鬆自然交流的家長，親師信任評價也高、感到壓力很大甚至焦慮者，則下降許多。

信誼數位長陳信宏表示，從調查中可以看到親師溝通越多，彼此的信任也越高，當發生事件時，也可以讓事件處理成為理解與合作的起點。友善的幼教環境需要建立良好的溝通機制，讓親師一起合作，鼓勵家長與教師交換觀察，尊重孩子的個別差異，面對教養分歧與發展提醒時，一起尋找適合孩子的支持方式。

台北市蘭雅國小附幼主任李淑華表示，文字訊息雖方便傳遞通知，但涉及孩子受傷、同儕衝突或發展疑慮，仍須安排時間充分對話，避免親師誤解。她觀察，部分幼兒自理能力不足，園內甚至有三歲孩子未曾拿湯匙自己吃飯。親師應理解彼此的觀察與家庭限制，循序培養孩子的生活習慣，將焦點放在共同解決問題。

她建議，園所建立明確的訊息回覆與約談機制，提供教師溝通所需的人力支援，並引入第三方爭議協助，讓教師獲得合理支持，持續發揮專業，也讓親師合作回歸孩子的需要。

這項調查透過網路問卷，執行期間爲今年6月8日至7月15日，共有8901位家長與教師參與，包括5735位已入園家長、671位尚未入園家長及2495位幼兒園教師，有效問卷5735份。

信誼基金會今天公布最新「幼兒園親師關係現況」調查。記者董俞佳／攝影
信誼基金會今天公布最新「幼兒園親師關係現況」調查。記者董俞佳／攝影

溝通 幼兒園 父母

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