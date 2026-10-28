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調查：幼教親師溝通 學習期待不同是主要盲點

中央社／ 台北28日電

信誼基金會今天公布一項調查顯示，幼教親師滿意度超過9成，實際合作中出現的感受和認知落差，主因是對幼兒的學習期待不同，教師重生活自理，家長則重情緒和人際關係。

信誼基金會今天發布「幼兒園親師關係現況」調查結果，今年6月共有8901名親師參與網路問卷調查，96%家長、94%教師對目前的親師關係感到滿意。

信誼數位長陳信宏表示，2歲幼兒進入幼兒園已經是常態，此時是「依附關係」轉變的關鍵時期，親師的溝通更為關鍵。親師關係並非一蹴可幾，須有一定的磨合期，調查發現大概入園滿半年後，關係更為穩定。

調查顯示，越主動溝通的教師，也更容易受到家長信任，「有事才溝通」的親師關係則較差。「線上溝通」是最為常用的溝通方式，但文字訊息容易產生誤解，「接送面談」則是教師最愛用、認為最有效的方式，即便只有接送間短短的5分鐘，也都有很大的助益。

教師的溝通壓力在於臨時、頻繁或個別的需求，「依建議在家練習」是親師落差最大的項目，家長自評95%有做到，教師觀察則僅68%。陳信宏舉例，有小孩不吃青菜，幼兒園很努力地教導，但回家後管教比較放鬆，小孩反而不太願意吃，家長卻怪罪幼兒園沒好好教。

調查發現，家長對幼兒園的學習期待，最在意情緒處理和人際互動。教師則更看重自理能力（59%），比家長（26%）高出26個百分點。這項差異是親師摩擦的主因之一。

陳信宏指出，幼兒在家裡很容易獲得即時協助，進入幼兒園後，需要在團體生活中學會自己吃飯、如廁、穿脫衣服，照顧自己的生活需求。自理能力不只是照顧自己，也涉及孩子的信心與團體適應，親師從不同情境觀察，透過彼此交流，才能更全面地了解孩子的需求。

另外調查發現，對孩子提出評估建議（如早療、轉介評估）最常影響親師關係。而頻繁發生的幼教負面新聞，也確實會影響家長的信任感，尤其是孩子尚未入園的家長，也讓教師感受壓力，並衝擊到教學熱忱。

台北市蘭雅國小附幼主任李淑華表示，溝通方式很影響親師關係的建立，通訊軟體發達，文字訊息雖然方便，但有時傳遞出的訊息會產生誤解。文字比較適合當成「通知」的媒介，但涉及比較深入的議題，則需要有更多的時間坐下來好好談。

李淑華也提到，獨生子女在家裡受到很多大人照顧，自理能力往往較難養成，她曾看過有6歲幼兒還無法自己拿湯匙。透過親師溝通，可以共同找出問題的原因，並尋找階段性的處理方法。

李淑華建議，幼兒園應該建立清楚的溝通機制，哪些事情可以用訊息服務，哪些時間適合回覆訊息等，必須讓家長了解教師的工作節奏。親師雙方應朝向「共同解決問題」而不是「究責」，家長可以表達疑慮，老師也可以清楚說明專業觀察。

台灣師範大學教育心理與輔導系教授程景琳表示，幼兒的情緒，往往是在人際互動間才會展現出來，因此幼兒園和家中表現出的狀況常有不同，這也是親師常見的觀察落差。

程景琳提到，同儕也是促進幼兒發展關係的關鍵，能夠自然了解年齡相仿同伴的看法和表達方式。同儕相處過程中，需要團體配合、顧及他人的需求，衝突常難以避免。遇到衝突，親師可以多從「孩子發展」的角度思考，幼兒需要更多的練習，才能培養同理心和社會情緒能力。

幼教 溝通 幼兒園

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