快訊

認定低價傾銷 日本將對台灣、大陸鎳系鋼材徵收5年反傾銷稅

上午10時59分花蓮近海規模3.7地震 最大震度2級

汽修技師的車絕不做6件事…看似省錢卻可能傷車、甚至危及安全

聽新聞
0:00 / 0:00

國民體育法擬改名 全教總憂2部會權責混亂 籲保障學生、教練權益

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
全教總呼籲立法院落實「運動歸運動、體育歸教育」，將學校體育相關規範回歸教育法制，保障學生受教權，並完善專任運動教練的聘任及權益保障。圖／全教總提供
全教總呼籲立法院落實「運動歸運動、體育歸教育」，將學校體育相關規範回歸教育法制，保障學生受教權，並完善專任運動教練的聘任及權益保障。圖／全教總提供

立法院今天舉辦《國民體育法》修法公聽會，全國教師工會總聯合會指出，行政院配合運動部成立提出修法草案，規畫將法律更名為《國民運動法》，但仍將學校體育納入規範，此舉恐造成運動部與教育部權責交錯，使學校體育的主管權責更加混亂，呼籲立法院落實「運動歸運動、體育歸教育」，將學校體育相關規範回歸教育法制，保障學生受教權，並完善專任運動教練的聘任及權益保障。

全教總理事長葉青芪說，運動政策與學校教育的目的不同，運動部應專注全民運動、競技運動及運動產業發展，學校體育則應以學生身心發展、健康促進、正常學習及受教權為核心。然而，行政院版草案仍保留學校體育專章，形成同一部法律涉及運動部與教育部權責的問題。尤其專任運動教練的資格審定、聘任及考核若分屬不同機關，可能衍生權責不一、行政程序繁複及人事保障不足等問題。

全教總建議，刪除草案第二章「學校體育」相關規定，改由《國民教育法》、《高級中等教育法》及《教育人員任用條例》等教育法制承接，讓主管機關、法律依據及實際執行權責一致。

針對體育班制度，全教總表示，學校體育應兼顧運動專長培育、基礎學力、身心健康及多元發展，不能因長期集訓或參賽影響學生正常學習。國小體育班設置不宜採取一刀切的限制，應考量學生發展階段及地方需求，並重視多元運動探索、基礎體適能與全人發展。

全教總也指出，學生因集訓或參賽影響課業時，學校應建立學習督導及補課機制，中央主管機關則應提供穩定經費，補助個別化課業輔導及相關鐘點費。高中體育班也應強化生涯探索、多元升學及職涯輔導，並完善運動防護機制，保障學生的學習、安全及未來發展。

在專任運動教練權益方面，全教總認為，教練是學校運動人才培育的重要成員，其資格、聘任、考核、待遇及退休等權益，應有一致且完整的法律保障，避免運動部與教育部權責分工不明，增加行政負擔及影響教練工作權益。全教總也建議，教練配置不應僅限於設有體育班的學校，經核定具有運動特色或設有運動代表隊的學校，也應有合理配置教練的制度空間。

全教總理事、台東縣教師職業工會理事長李尚儒說，對偏鄉學校而言，體育班與校隊不只是競技培訓管道，也可能是學生獲得生活照顧、團隊支持及多元發展的重要機會。相關制度若只以競技成績或奪牌潛力決定資源分配，將使偏鄉及弱勢學生面臨更多限制。

李尚儒呼籲，中央政府應編列穩定經費，支持偏鄉校隊的教練、器材、交通、營養及課業輔導等需求；對於無法單獨聘任專任運動防護員的學校，也應建立區域巡迴支援機制，確保學生獲得必要的運動安全照護。

體育 全教總 教練

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

運動日校園免費開放、學生每周運動150分鐘 全教產籲修法勿增校園負擔

衝突頻傳⋯校園推普特融合教育 教團籲「別讓老師疲於奔命」

批校事會議越修越偏離現場 九大教師工會靜坐抗議！教育部：持續傾聽

普特融合 教師工作負荷重…全教產籲教育部正視制度落差

相關新聞

為何老師下班特別累？醫揭「情緒勞務」隱形壓力 5大警訊別硬撐

長期失眠、易怒、注意力變差，甚至對原本喜歡的事失去興趣，可能不只是「工作太累」。精神科醫師楊聰財指出，教師長期承受教學、行政、親師溝通等多重壓力，可能從一般壓力走向情緒耗竭，若症狀持續且影響工作、生活功能，應接受專業評估。

國民體育法擬改名 全教總憂2部會權責混亂 籲保障學生、教練權益

立法院今天舉辦《國民體育法》修法公聽會，全國教師工會總聯合會指出，行政院配合運動部成立提出修法草案，規畫將法律更名為《國民運動法》，但仍將學校體育納入規範，此舉恐造成運動部與教育部權責交錯，使學校體育的主管權責更加混亂，呼籲立法院落實「運動歸運動、體育歸教育」，將學校體育相關規範回歸教育法制，保障學生受教權，並完善專任運動教練的聘任及權益保障。

運動日校園免費開放、學生每周運動150分鐘 全教產籲修法勿增校園負擔

針對行政院函請立法院審議《國民體育法》修正草案，涉及國民運動日公共運動設施免費開放、學生每周運動時數及校園體育活動等規定，全國教育產業總工會認為，推動全民運動立意良善，但修法應考量學校課程安排、場地安全、學生休息權，以及基層行政人力與經費限制，以學生學習權為優先，落實學校、家庭與政府共同承擔責任，避免將政策執行成本全數轉嫁校園。

幼園師生比／3至5歲班1比12未入法 須避成本轉嫁學費漲

幼兒園師生比跟教學品質與照顧安全息息相關。教育部112學年度推動調降師生比，但3至5歲班1比12至今尚未入法。全教總、台教產等教師團體呼籲，應將調降後的比例明文納入《幼兒教育及照顧法》，並同步檢討穩定一班兩師的人力配置，讓照顧品質獲得穩定保障，老師有時間回應每個孩子的需求。

中市師膠帶綑特教生一節課 遭停聘調查

台中北屯某國小特教班學生遭教師綑綁事件剛曝光，人本基金會又接獲通報，大甲某國小一名三年級特教生，疑因習作師生爭執，導師竟以膠帶綑綁學生一節課，事發兩周仍授課。校方指出，教評會昨決議暫時停聘、靜候調查。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。