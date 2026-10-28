國民體育法擬改名 全教總憂2部會權責混亂 籲保障學生、教練權益

立法院今天舉辦《國民體育法》修法公聽會，全國教師工會總聯合會指出，行政院配合運動部成立提出修法草案，規畫將法律更名為《國民運動法》，但仍將學校體育納入規範，此舉恐造成運動部與教育部權責交錯，使學校體育的主管權責更加混亂，呼籲立法院落實「運動歸運動、體育歸教育」，將學校體育相關規範回歸教育法制，保障學生受教權，並完善專任運動教練的聘任及權益保障。

全教總理事長葉青芪說，運動政策與學校教育的目的不同，運動部應專注全民運動、競技運動及運動產業發展，學校體育則應以學生身心發展、健康促進、正常學習及受教權為核心。然而，行政院版草案仍保留學校體育專章，形成同一部法律涉及運動部與教育部權責的問題。尤其專任運動教練的資格審定、聘任及考核若分屬不同機關，可能衍生權責不一、行政程序繁複及人事保障不足等問題。

全教總建議，刪除草案第二章「學校體育」相關規定，改由《國民教育法》、《高級中等教育法》及《教育人員任用條例》等教育法制承接，讓主管機關、法律依據及實際執行權責一致。

針對體育班制度，全教總表示，學校體育應兼顧運動專長培育、基礎學力、身心健康及多元發展，不能因長期集訓或參賽影響學生正常學習。國小體育班設置不宜採取一刀切的限制，應考量學生發展階段及地方需求，並重視多元運動探索、基礎體適能與全人發展。

全教總也指出，學生因集訓或參賽影響課業時，學校應建立學習督導及補課機制，中央主管機關則應提供穩定經費，補助個別化課業輔導及相關鐘點費。高中體育班也應強化生涯探索、多元升學及職涯輔導，並完善運動防護機制，保障學生的學習、安全及未來發展。

在專任運動教練權益方面，全教總認為，教練是學校運動人才培育的重要成員，其資格、聘任、考核、待遇及退休等權益，應有一致且完整的法律保障，避免運動部與教育部權責分工不明，增加行政負擔及影響教練工作權益。全教總也建議，教練配置不應僅限於設有體育班的學校，經核定具有運動特色或設有運動代表隊的學校，也應有合理配置教練的制度空間。

全教總理事、台東縣教師職業工會理事長李尚儒說，對偏鄉學校而言，體育班與校隊不只是競技培訓管道，也可能是學生獲得生活照顧、團隊支持及多元發展的重要機會。相關制度若只以競技成績或奪牌潛力決定資源分配，將使偏鄉及弱勢學生面臨更多限制。

李尚儒呼籲，中央政府應編列穩定經費，支持偏鄉校隊的教練、器材、交通、營養及課業輔導等需求；對於無法單獨聘任專任運動防護員的學校，也應建立區域巡迴支援機制，確保學生獲得必要的運動安全照護。