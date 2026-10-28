北市師涉猥褻性侵38國小男童遭訴 教育局：已解聘裁罰

台北市某國小周姓男老師涉猥褻、性侵38名男學生，並拍攝性影像，遭北檢起訴求刑30年。北市教育局表示，最短時間完成行政調查，裁處該師1350萬元、依法解聘並終身不得任教。

台北市某國小周姓男老師涉嫌自民國99年起，對男學生性侵、猥褻，並拍攝性影像，受害學童高達38人。台北地檢署今天依違反兒童及少年性剝削防制條例等罪起訴周男，並具體求刑30年。

北市教育局對此回應，此案於接獲通報後即解聘該師，在最短時間內完成行政調查，裁處法定最高罰鍰共新台幣1350萬元、依法解聘並終身不得任教。

教育局表示，市府對兒少保護案件零容忍，依法從嚴、從速、從重查辦，主動配合司法調查，也以跨局處整合單一窗口，持續提供學生關懷輔導與協助。