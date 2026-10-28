為何老師下班特別累？醫揭「情緒勞務」隱形壓力 5大警訊別硬撐

長期失眠、易怒、注意力變差，甚至對原本喜歡的事失去興趣，可能不只是「工作太累」。精神科醫師楊聰財指出，教師長期承受教學、行政、親師溝通等多重壓力，可能從一般壓力走向情緒耗竭，若症狀持續且影響工作、生活功能，應接受專業評估。

楊聰財表示，教師工作具有高度人際互動及「情緒勞務」，即使自己心情不好，進入教室仍得保持穩定、耐心；碰上學生衝突、家長質疑及行政期限，又須迅速切換角色。若工作要求長期過高，休息、控制感與支持不足，心理資源便可能逐漸耗損。

教育現場常見5類壓力源，包括教學、備課及行政等工作負荷；親師、同事與學生間的人際衝突；教育理想與制度要求不一致的角色衝突；人力、時間及輔導資源不足，以及家庭照顧、經濟與健康等生活壓力。

教師如何自我照顧？楊聰財提出5項可執行方法。第一「辨識警訊」，觀察是否持續煩躁、疲倦、失眠、注意力下降或失去興趣；第二「守住工作界線」，設定每天停止工作的時間，睡前減少批改作業、備課及處理非緊急訊息。

第三是「先救睡眠」，固定起床時間、減少睡前工作並建立放鬆儀式。若失眠持續且影響白天功能，應接受專業評估，慢性失眠可考慮失眠認知行為治療（CBT-I）。

第四「別把情緒全吞下去」，專業不代表不能生氣、難過，應辨識情緒及原因，適當表達，面對親師或同事衝突，也可尋求主管、同儕或輔導資源協助。

第五是「知道何時求助」。若情緒低落、失去興趣，睡眠或食慾明顯改變，並已影響教學、生活與人際功能，應尋求心理諮商或精神醫療評估；若出現自傷、自殺念頭，更應立即尋求專業協助。

楊聰財強調，「能夠繼續工作，不代表沒有心理困擾。」教師可以疲累，但不必獨自承擔；除個人調適，學校也應從工作量、行政支持及組織文化著手，建立更完整的心理健康支持網。