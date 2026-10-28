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運動日校園免費開放、學生每周運動150分鐘 全教產籲修法勿增校園負擔

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
全教產呼籲，修正《國民體育法》時，要避免政策經費轉嫁學校及增加行政負擔。圖／全教產提供
全教產呼籲，修正《國民體育法》時，要避免政策經費轉嫁學校及增加行政負擔。圖／全教產提供

針對行政院函請立法院審議《國民體育法》修正草案，涉及國民運動日公共運動設施免費開放、學生每周運動時數及校園體育活動等規定，全國教育產業總工會認為，推動全民運動立意良善，但修法應考量學校課程安排、場地安全、學生休息權，以及基層行政人力與經費限制，以學生學習權為優先，落實學校、家庭與政府共同承擔責任，避免將政策執行成本全數轉嫁校園。

行政院版《國民體育法》修正草案規定，各級政府公共運動設施應於國民運動日免費開放供民眾使用，並鼓勵民間運動設施所有人、管理人或使用人同日免費開放。

全教產認為，若國民運動日適逢假日，學校管理人員須加班到校管理，增加行政負擔，但主管機關未編列相關加班經費；若適逢正常上課日，學校運動器材、設施及操場已有體育課程、校隊訓練等安排，貿然開放恐衍生安全疑慮，例如跑道未清空造成追撞受傷，或民眾占用器材影響課程進行。

全教產也指出，若學校運動器材、設施及場地免費開放後遭到破壞，草案未規定相關經費支應方式，後續修繕仍須由學校經費負擔，恐增加學校負擔，並排擠學生優先使用的體育資源。

修正草案還要求高級中等以下學校及專科學校5年制前3年，應安排學生在校期間，除體育課程外，每周還須參與至少150分鐘體育活動，並為身心障礙學生提供適應體育教學。全教產認為實際執行有困難，且依《學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項》規定，學校須給予學生合理休息時間，要在現有作息中達到每周150分鐘的運動時數並不容易。

全教產建議，應納入家長責任，要求學生返家後每日運動30分鐘以上，除可達到每周運動時數，也有助增進親子關係，落實家庭責任。

修正草案內容提及，學校應鼓勵成立體育運動社團，並舉辦賽事及其他體育活動，全教產表示，目前學校課程已有運動社團，但舉辦賽事及其他體育活動均須相關經費，建議中央教育主管機關依學生人數比例編列經費，提供學校辦理活動，避免學校因經費有限而無法達到主管機關要求。

針對國小體育班不再增設，並以社團化、社區化發展為主。全教產表示，部分競賽項目須從小開始訓練，若改採社團化及社區化，專項課程與訓練時間可能難以達到訓練目標。修法應考量學校培養競賽選手的最佳利益，以及國中、高中體育班專項設置的銜接情形，並確認專任教練是否聘足，以利國民運動及競賽項目持續發展。

全教產呼籲行政院、體育部、教育部及立法院教育及文化委員會，修正《國民體育法》時，應考量學生選手的最佳利益、學校體育課程的進行、學生適當休息的權利、親子關係及家庭責任，並以學生優先使用校園運動設施為原則，避免政策經費轉嫁學校及增加行政負擔。

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