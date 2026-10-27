偏鄉久任獎金是否納校護 教育部：年底前與地方討論
民眾黨立委邱慧洳今天質詢指出，攸關偏鄉學校留才的久任獎金，適用對象應納入學校護理人員。對此，教育部長鄭英耀表示，年底前會與地方政府討論可行性；行政院長卓榮泰也說，會與教育部、衛福部等部會有衡平性的討論。
立法院會邀請行政院長卓榮泰等列席報告「116年度中央政府總預算案」編製經過並備質詢。
邱慧洳質詢時提到，攸關偏鄉地區的久任獎金，其目的是為偏鄉地區留住人才，適用對象包括校長、專任教師、專聘教師、代理教師、輔導人員、社工人員等人，但卻獨缺學校護理人員，是否對校護不公平。
鄭英耀表示，從今年開始久任獎金由地方協助支付，會在年底之前與地方縣市的教育局處討論可行性。
卓榮泰表示，感謝校護同仁針對學童的健康安全給予照護，尤其是偏遠地區的校護人員，至於偏鄉校護人員是否適用久任獎金，會與教育部、衛福部等有衡平性討論。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。