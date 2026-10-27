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偏鄉久任獎金是否納校護 教育部：年底前與地方討論

中央社／ 台北27日電
教育部。聯合報系資料照
教育部。聯合報系資料照

民眾黨立委邱慧洳今天質詢指出，攸關偏鄉學校留才的久任獎金，適用對象應納入學校護理人員。對此，教育部長鄭英耀表示，年底前會與地方政府討論可行性；行政院長卓榮泰也說，會與教育部、衛福部等部會有衡平性的討論。

立法院會邀請行政院長卓榮泰等列席報告「116年度中央政府總預算案」編製經過並備質詢。

邱慧洳質詢時提到，攸關偏鄉地區的久任獎金，其目的是為偏鄉地區留住人才，適用對象包括校長、專任教師、專聘教師、代理教師、輔導人員、社工人員等人，但卻獨缺學校護理人員，是否對校護不公平。

鄭英耀表示，從今年開始久任獎金由地方協助支付，會在年底之前與地方縣市的教育局處討論可行性。

卓榮泰表示，感謝校護同仁針對學童的健康安全給予照護，尤其是偏遠地區的校護人員，至於偏鄉校護人員是否適用久任獎金，會與教育部、衛福部等有衡平性討論。

偏鄉 獎金 教育部

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