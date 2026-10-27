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生生用平板 教育部導入LCDRS技術 降低網路延遲、強化資安防護

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
教育部整合台灣學術網路（TANet）、內容傳遞網路（CDN）及本地內容傳輸路由服務（LCDRS）技術，降低校園網路傳輸延遲，並強化資安防護。聯合報系資料照
教育部整合台灣學術網路（TANet）、內容傳遞網路（CDN）及本地內容傳輸路由服務（LCDRS）技術，降低校園網路傳輸延遲，並強化資安防護。聯合報系資料照

配合教育部推動數位學習及「班班有網路、生生用平板」政策，台灣學術網路（TANet）於全國各區網中心及22縣市教育網路中心布建內容傳遞網路（CDN）快取節點，並整合本地內容傳輸路由服務（LCDRS）技術，透過「在地分流、就近存取」機制，讓師生能以較短路徑讀取數位教學資源及高畫質影音，降低傳輸延遲與骨幹頻寬負載，並透過分散式架構提升服務穩定性。

教育部說，導入LCDRS技術後，各縣市可在地方層級即時完成網域解析，降低跨區連線延遲。系統也整合資安過濾機制，在使用者發起連線初期，即可阻擋暴力、色情、釣魚及惡意網站，兼顧數位教材傳輸效率與校園上網安全。

教育部說，面對跨縣市不同設備及龐大網路架構的整合需求，目前已與多數縣市及區網中心合作，建立本地解析、快取及安全過濾機制。截至115年，已有包括教育部全球資訊網、愛學網、教育雲、教育百科、教育大市集、台灣台語動畫網及宜蘭Scratch3等45個教育領域網站，納入CDN加速服務，提升校園存取數位資源的流暢度與穩定性。

教育部表示，未來將持續擴大LCDRS部署範圍，優化系統效能及即時監控，並推動更多教育網站納入TANet CDN架構，建立智慧快取與流量分流機制，同時強化資安威脅分析及自動化維運通報，與各縣市網路中心合作，持續完善校園數位學習網路環境。

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