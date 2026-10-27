中市再傳特教生遭師膠帶綑綁一節課 校方：已暫時停聘調查

台中北屯某國小特教班學生日前爆發遭教師綑綁椅子上事件後，人本基金會又接獲通報，指台中大甲某國小一名三年級特教生，疑因為習作與班級導師發生爭執，該師竟以膠帶綑綁特教生長達一節課，且全班學生都在場目擊，事件發生迄今兩周，該師仍在該班授課。校方指出，該師今天已經暫時停聘接受調查。

人本基金會中部辦公室指出，大甲區某國小劉姓班導師，10月13日上課時疑似與一名特教生因習作爆發爭執，劉師稱要將特教生綁起來，該生回應「綁就綁啊」後，劉師竟真的以膠帶綑綁學生，時間長達一節課。

人本基金會表示，事件發生時，全班同學都在場，且事後多名學生向校方反映此事，校方雖然立即進行校安及社政通報，但是劉師至今仍在該班授課，人本質疑為何校方至今仍未啟動停聘審議程序？涉事教師事件後仍持續接觸班上學生，也恐讓目擊學生心生畏懼，進而影響後續調查結果。

人本基金會要求，該校應立即啟動教師暫時停聘程序與校事會議調查，而在校事會議調查期間，校方須確保學生安全，以及避免學生在調查過程中遭施壓或影響；台中市教育局也應監督停聘審議及後續調查，並全面檢討校園綑綁學生事件反覆發生原因。

校方指出，經初步了解，劉師坦承因為當時該生有挑釁言語，一時氣憤下，有以膠帶將該生在椅子上圈了一圈，以示警告，劉師事後也相當後悔，學校今天已經召開教評會，會中決議劉師暫時停聘接受調查。

中市教育局表示，此案發生後，學校依規完成校安通報，教育局督促學校召開調查會議，校方今天召開會議啟動校事會議調查機制；另強化普通班教師融合教育知能，結合情緒行為支持團隊、特教助理人力及跨專業資源，以落實教師支持與輔導機制。教育局重申對任何形式之不當管教「零容忍」，如調查結果確認違法，絕不姑息，一定嚴懲嚴辦。