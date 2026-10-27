快訊

賣掉北市3千萬房搬台南！夫妻開漫畫店陪孩子 14年後現況曝光

日本河口湖割頸命案 丈夫疑為詐保買凶跨海殺妻遭羈押理由曝光

日本「肉彈女星」襲來！前田通子與台語電影的人生交叉點

聽新聞
0:00 / 0:00

中市再傳特教生遭師膠帶綑綁一節課 校方：已暫時停聘調查

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
人本基金會接獲通報，指台中某國小一名三年級特教生，被老師以膠帶綑綁長達一節課。 示意圖／ingimage
人本基金會接獲通報，指台中某國小一名三年級特教生，被老師以膠帶綑綁長達一節課。 示意圖／ingimage

台中北屯某國小特教班學生日前爆發遭教師綑綁椅子上事件後，人本基金會又接獲通報，指台中大甲某國小一名三年級特教生，疑因為習作與班級導師發生爭執，該師竟以膠帶綑綁特教生長達一節課，且全班學生都在場目擊，事件發生迄今兩周，該師仍在該班授課。校方指出，該師今天已經暫時停聘接受調查。

人本基金會中部辦公室指出，大甲區某國小劉姓班導師，10月13日上課時疑似與一名特教生因習作爆發爭執，劉師稱要將特教生綁起來，該生回應「綁就綁啊」後，劉師竟真的以膠帶綑綁學生，時間長達一節課。

人本基金會表示，事件發生時，全班同學都在場，且事後多名學生向校方反映此事，校方雖然立即進行校安及社政通報，但是劉師至今仍在該班授課，人本質疑為何校方至今仍未啟動停聘審議程序？涉事教師事件後仍持續接觸班上學生，也恐讓目擊學生心生畏懼，進而影響後續調查結果。

人本基金會要求，該校應立即啟動教師暫時停聘程序與校事會議調查，而在校事會議調查期間，校方須確保學生安全，以及避免學生在調查過程中遭施壓或影響；台中市教育局也應監督停聘審議及後續調查，並全面檢討校園綑綁學生事件反覆發生原因。

校方指出，經初步了解，劉師坦承因為當時該生有挑釁言語，一時氣憤下，有以膠帶將該生在椅子上圈了一圈，以示警告，劉師事後也相當後悔，學校今天已經召開教評會，會中決議劉師暫時停聘接受調查。

中市教育局表示，此案發生後，學校依規完成校安通報，教育局督促學校召開調查會議，校方今天召開會議啟動校事會議調查機制；另強化普通班教師融合教育知能，結合情緒行為支持團隊、特教助理人力及跨專業資源，以落實教師支持與輔導機制。教育局重申對任何形式之不當管教「零容忍」，如調查結果確認違法，絕不姑息，一定嚴懲嚴辦。

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中市特教生家長控兒課照班遭捆綁椅上 校方還原當時狀況

中市特教生遭綑綁椅子上家長控學校消極 校方道歉：已調整涉案人職務

台中特教生遭捆綁座椅 國教盟籲加強教師專業支持

國小師帶刀入校 校長竟稱「等學生受傷再報警」？全教產籲縣府調查

相關新聞

等了10年終於湊對 地表最強讀書小孩、國父紀念館「閱讀少男」揭幕

等了10年，地表最強的讀書小孩終於成雙成對了！國父紀念館上午舉行「閱讀少男」藝術銅雕與花崗石椅捐贈揭幕典禮。新落成的「閱讀少男」銅雕設置於10年前率先落腳的「閱讀少女」雕塑旁，少男與少女並肩而坐，巧妙構築出「少男少女共同沉浸書海」的溫馨畫面。

中市再傳特教生遭師膠帶綑綁一節課 校方：已暫時停聘調查

台中北屯某國小特教班學生日前爆發遭教師綑綁椅子上事件後，人本基金會又接獲通報，指台中大甲某國小一名三年級特教生，疑因為習作與班級導師發生爭執，該師竟以膠帶綑綁特教生長達一節課，且全班學生都在場目擊，事件發生迄今兩周，該師仍在該班授課。校方指出，該師今天已經暫時停聘接受調查。

幼園師生比／2歲班老師非千手觀音 降為1比4仍藏隱憂

政府持續增設幼兒園兩歲專班，讓家長多了托育選擇，但照顧人力能否跟上、照顧品質是否優質也成為外界關切的問題。一名兩歲班老師形容，每天光是換尿布、處理幼兒大小便，以及處理幼兒打翻餐點、弄濕的衣褲，就忙得不可開交。家長與教團呼籲，政府不能只衝班級數，應檢討現行一名教保服務人員照顧八名幼兒的比例，朝1：5甚至1比4邁進，讓每個幼兒可以得到更好的照顧。

公費師培生解約人數增 加重罰則恐更難搶才

台師大、彰師大今年首推理工領域碩士公費專班，共開出六十個名額，盼緩解師資荒。不過，近年償還公費人數攀升，教育部又加重部分違約情形的責任，須返還已領公費總額的一點五倍。教團質疑，教師待遇不如業界，如今再提高罰則，真的能吸引人才？

理科師培公費專班選才惹議 有教師證反遭拒

為解決中學理科師資荒，台師大與彰師大今年開辦STEM領域師資培育碩士公費專班，吸引理工背景人才投入教職，卻規定已有教師證者不得報考。有代理教師批評，原盼透過專班進修、取得分發任教機會，卻被招生制度拒於門外。教育部表示，這個專班是想透過公費培育另闢師資來源。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。