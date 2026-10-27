快訊

賣掉北市3千萬房搬台南！夫妻開漫畫店陪孩子 14年後現況曝光

日本河口湖割頸命案 丈夫疑為詐保買凶跨海殺妻遭羈押理由曝光

日本「肉彈女星」襲來！前田通子與台語電影的人生交叉點

聽新聞
0:00 / 0:00

等了10年終於湊對 地表最強讀書小孩、國父紀念館「閱讀少男」揭幕

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
國父紀念館新落成的「閱讀少男」銅雕設置於10年前率先落腳的「閱讀少女」雕塑旁，少男與少女並肩而坐，巧妙構築出「少男少女共同沉浸書海」的溫馨畫面。圖／國父紀念館提供
國父紀念館新落成的「閱讀少男」銅雕設置於10年前率先落腳的「閱讀少女」雕塑旁，少男與少女並肩而坐，巧妙構築出「少男少女共同沉浸書海」的溫馨畫面。圖／國父紀念館提供

等了10年，地表最強的讀書小孩終於成雙成對了！國父紀念館上午舉行「閱讀少男」藝術銅雕與花崗石椅捐贈揭幕典禮。新落成的「閱讀少男」銅雕設置於10年前率先落腳的「閱讀少女」雕塑旁，少男與少女並肩而坐，巧妙構築出「少男少女共同沉浸書海」的溫馨畫面。

國父紀念館表示，台北市西區女獅子會於10年前捐贈「閱讀少女」雕塑作品。10年後攜手日本青森真秀之地獅子會，再度邀請雕塑家王秀杞打造等身大小的「閱讀少男」銅雕，並搭配3座優雅的花崗石座椅。

台北市西區女獅子會會長郭素梅表示，此次捐贈的活動核心宗旨在於引導並鼓勵當代青少年重拾書本、熱愛閱讀，切勿因沉迷於手機、電腦或電視等3C產品，而忽略了人生的閱讀大事。

王秀杞表示，從小家境清寒，每天上學必須走一個多小時山路，回家還要幫父親整理果樹，讀書的時間不多。為了彌補兒時的遺憾王秀杞創作「閱讀少男」、「閱讀少女」，希望鼓勵少男少女閱讀；「這二個小孩是地表最強的讀書小孩」，不管風吹雨打晴天雨天，一年365天從不怠倦。

國父紀念館館長王蘭生表示，期盼「閱讀少女」與「閱讀少男」兩座兼具教育啟發與生活美學意涵的銅雕作品，成為國父紀念館的指標性藝術地景，持續傳遞閱讀的喜悅與人文關懷。他邀請民眾於秋高氣爽的時節走訪中山文化園區，在悠閒漫步中欣賞公共藝術，感受閱讀與藝術交織的人文之美。

國父紀念館表示，國館於110年2月啟動中山文化園區景觀改造工程，以重現王大閎建築師半世紀前的原始設計理念為核心，打造兼具文化藝術、休閒遊憩及運動功能的多元公共空間。園區不僅承載國父紀念館的歷史文化與紀念意義，更融合藝術與日常生活，該館典藏及展示王秀杞作品《阿公講古》、《育》、《童心協力》及《閱讀少女》、《閱讀少男》等多件代表作品。

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

每年砸3億元推閱讀教育 國中小新生每人獲贈一本書、37萬人受惠

馬來西亞花踪文學獎頒獎 台灣作家盼深化兩地文學交流

彰化福興國中理財愛的書庫 助學生正確金錢觀

讀者變少卻更肯花錢? 文策院調查 台灣文化消費 「付費率」逆勢提升

相關新聞

等了10年終於湊對 地表最強讀書小孩、國父紀念館「閱讀少男」揭幕

等了10年，地表最強的讀書小孩終於成雙成對了！國父紀念館上午舉行「閱讀少男」藝術銅雕與花崗石椅捐贈揭幕典禮。新落成的「閱讀少男」銅雕設置於10年前率先落腳的「閱讀少女」雕塑旁，少男與少女並肩而坐，巧妙構築出「少男少女共同沉浸書海」的溫馨畫面。

中市再傳特教生遭師膠帶綑綁一節課 校方：已暫時停聘調查

台中北屯某國小特教班學生日前爆發遭教師綑綁椅子上事件後，人本基金會又接獲通報，指台中大甲某國小一名三年級特教生，疑因為習作與班級導師發生爭執，該師竟以膠帶綑綁特教生長達一節課，且全班學生都在場目擊，事件發生迄今兩周，該師仍在該班授課。校方指出，該師今天已經暫時停聘接受調查。

幼園師生比／2歲班老師非千手觀音 降為1比4仍藏隱憂

政府持續增設幼兒園兩歲專班，讓家長多了托育選擇，但照顧人力能否跟上、照顧品質是否優質也成為外界關切的問題。一名兩歲班老師形容，每天光是換尿布、處理幼兒大小便，以及處理幼兒打翻餐點、弄濕的衣褲，就忙得不可開交。家長與教團呼籲，政府不能只衝班級數，應檢討現行一名教保服務人員照顧八名幼兒的比例，朝1：5甚至1比4邁進，讓每個幼兒可以得到更好的照顧。

公費師培生解約人數增 加重罰則恐更難搶才

台師大、彰師大今年首推理工領域碩士公費專班，共開出六十個名額，盼緩解師資荒。不過，近年償還公費人數攀升，教育部又加重部分違約情形的責任，須返還已領公費總額的一點五倍。教團質疑，教師待遇不如業界，如今再提高罰則，真的能吸引人才？

理科師培公費專班選才惹議 有教師證反遭拒

為解決中學理科師資荒，台師大與彰師大今年開辦STEM領域師資培育碩士公費專班，吸引理工背景人才投入教職，卻規定已有教師證者不得報考。有代理教師批評，原盼透過專班進修、取得分發任教機會，卻被招生制度拒於門外。教育部表示，這個專班是想透過公費培育另闢師資來源。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。