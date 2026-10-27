等了10年終於湊對 地表最強讀書小孩、國父紀念館「閱讀少男」揭幕

等了10年，地表最強的讀書小孩終於成雙成對了！國父紀念館上午舉行「閱讀少男」藝術銅雕與花崗石椅捐贈揭幕典禮。新落成的「閱讀少男」銅雕設置於10年前率先落腳的「閱讀少女」雕塑旁，少男與少女並肩而坐，巧妙構築出「少男少女共同沉浸書海」的溫馨畫面。

國父紀念館表示，台北市西區女獅子會於10年前捐贈「閱讀少女」雕塑作品。10年後攜手日本青森真秀之地獅子會，再度邀請雕塑家王秀杞打造等身大小的「閱讀少男」銅雕，並搭配3座優雅的花崗石座椅。

台北市西區女獅子會會長郭素梅表示，此次捐贈的活動核心宗旨在於引導並鼓勵當代青少年重拾書本、熱愛閱讀，切勿因沉迷於手機、電腦或電視等3C產品，而忽略了人生的閱讀大事。

王秀杞表示，從小家境清寒，每天上學必須走一個多小時山路，回家還要幫父親整理果樹，讀書的時間不多。為了彌補兒時的遺憾王秀杞創作「閱讀少男」、「閱讀少女」，希望鼓勵少男少女閱讀；「這二個小孩是地表最強的讀書小孩」，不管風吹雨打晴天雨天，一年365天從不怠倦。

國父紀念館館長王蘭生表示，期盼「閱讀少女」與「閱讀少男」兩座兼具教育啟發與生活美學意涵的銅雕作品，成為國父紀念館的指標性藝術地景，持續傳遞閱讀的喜悅與人文關懷。他邀請民眾於秋高氣爽的時節走訪中山文化園區，在悠閒漫步中欣賞公共藝術，感受閱讀與藝術交織的人文之美。

國父紀念館表示，國館於110年2月啟動中山文化園區景觀改造工程，以重現王大閎建築師半世紀前的原始設計理念為核心，打造兼具文化藝術、休閒遊憩及運動功能的多元公共空間。園區不僅承載國父紀念館的歷史文化與紀念意義，更融合藝術與日常生活，該館典藏及展示王秀杞作品《阿公講古》、《育》、《童心協力》及《閱讀少女》、《閱讀少男》等多件代表作品。