公費師培生解約人數增 加重罰則恐更難搶才

台師大、彰師大今年首推理工領域碩士公費專班，共開出六十個名額，盼緩解師資荒。不過，近年償還公費人數攀升，教育部又加重部分違約情形的責任，須返還已領公費總額的一點五倍。教團質疑，教師待遇不如業界，如今再提高罰則，真的能吸引人才？

公費師培生在學期間，可領學雜費補助、專業成長費與生活津貼等，一年約領廿萬元，畢業後須至分發學校連續服務六年。教育部今年七月施行新制，公費生分發任教未連續服務滿三年、分發前因錄取教甄而放棄公費資格，或分發後逾期未報到，須加重償還已領公費總額的一點五倍。

公費綁定服務年限，但近年償還公費人數明顯攀升。據教育部統計，一一○至一一四年度核定公費生分別為三三一人、三五○人、三五○人、三六○人及三八九人；償還人數則從一一○年度十六人，增至一一三年度九十九人，一一四年度九十七人，連續兩年接近百人。

台師大師資培育學院院長劉宇挺坦言，公費生解約情況日益增加，過去每年約一、兩人，現在每個月都在辦解約。因此，STEM領域碩士公費專班招生面試格外重要，將透過有系統的提問，評估考生對教職的熱忱及長期投入教育工作的意願。

劉宇挺表示，首屆報考人數超乎預期，物理、化學及資訊工程三組合計有一百四十一人報名，遠高於核定招生名額。他分析，過去公費生多分發至偏鄉，車程動輒一、兩個小時，如今市區也缺師，部分綁定服務學校位於市區，提升報考意願。

全教總理事長葉青芪質疑，近年已有公費生寧可賠錢解約，教育部卻將部分違約情形的償還金額提高至一點五倍，「提高罰則，真的能吸引人才嗎？」

前台北市教育局長曾燦金認為，面對師資荒應簡化教甄程序，建跨縣市、跨校協調機制，減少奔波應試與學校行政負擔。