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理科師培公費專班選才惹議 有教師證反遭拒

聯合報／ 記者楊惠琪／台北報導

為解決中學理科師資荒，台師大與彰師大今年開辦STEM領域師資培育碩士公費專班，吸引理工背景人才投入教職，卻規定已有教師證者不得報考。有代理教師批評，原盼透過專班進修、取得分發任教機會，卻被招生制度拒於門外。教育部表示，這個專班是想透過公費培育另闢師資來源。

今年師資荒從偏鄉延伸至都會學校，理科更是缺師重災區。國中理化、高中職物理、化學、電機等類科，陸續出現報考人數不足、免初試直接進入複試的情況，甚至缺額多於報考人數，錄取率逼近百分之百。

教育部推出「中等學校STEM領域師資培育碩士公費專班」，由台師大與彰師大開辦，首年共核定六十個名額，招收具相關理工背景、尚未取得教師證者。學生在兩年內取得碩士學位並完成師資培育，畢業後免考教甄即可任教，最快一一八學年度起分發。

全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙批評，公費專班制度寧可招收具理工背景、未有教學經驗的素人，卻將熟悉教育現場的有證代理教師拒於門外，限縮其進修及取得正式教職的機會。她指出，不少師培生取得教師證後先赴業界工作，這項限制恐讓有意進修、重返教職者打退堂鼓。

前台北市教育局長曾燦金也認為，理工科師資短缺，公費專班應要鬆綁資格限制，讓已有教師證、兼具業界經驗的代理教師也能公平競爭。

全國教師工會總聯合會理事長葉青芪表示，已有教師證、兼具業界經驗者熟悉校園，也可能降低適應不良與解約風險，教育部應研議開放這類教師報考公費專班，或另設專屬學分班，提供結業後分發任教的機會。

教育部表示，已有教師證、兼具業界或代理經驗者，不必再花兩年接受相同的師資職前培育，可透過現有教甄機制取得正式教職。專班目前屬試辦性質，未來將依辦理成效及師資供需，滾動檢討、調整制度，兼顧開拓新師資與運用既有人才。

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