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台灣高等研究學院傳首屆招生延後 教育部發聲：無延宕、將提前試辦

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
教育部目前正籌設台灣高等研究學院（TAAS）與台灣實中。聯合報系資料照
教育部目前正籌設台灣高等研究學院（TAAS）與台灣實中。聯合報系資料照

教育部正籌設台灣高等研究學院（TAAS）與台灣實中，TAAS由台大、清大陽明交大、成大四所頂尖大學合作，原預計明年9月迎來首屆學生，卻傳出將延至2028年。對此，教育部表示，TAAS屬跨校際科研人才培育創新規劃，目前持續整合合作大學、高中及學研機構資源，並無延宕，將提前啟動試辦。

針對TAAS籌備情形，教育部今發新聞稿說明，TAAS不同於傳統設立獨立實體學院或單一專班的模式，將採校級或跨系所試辦，運用合作大學及學研機構既有的跨領域學制與教學研究資源，協助具科研潛質的學生彈性安排學士班課程、參與前瞻研究計畫及國際交流，並支持銜接國內外碩博士班。目前正與合作大學、高中及學研機構整合資源、驗證運作制度及檢視相關配套，循序規劃中、並無延宕。

教育部表示，籌設TAAS及台灣實中，都是為了長期培育基礎科學與前瞻科研人才，希望串聯高中、頂尖大學及研究機構資源，建立具彈性、連續性及研究導向的人才培育機制，讓具科學潛質的學生適性發展。

教育部指出，TAAS屬大學階段的人才培育創新模式，可在既有政策及法規下規劃；台灣實中則屬高中教育階段，須另提實驗教育計畫。該計畫已於今年7月9日經學校型態實驗教育審議會審議修正後通過，教育部並於9月7日核定，台灣實中將於116學年度（2027年9月）招收首屆高中新生。

教育部進一步說明，台灣實中首屆學生預計於119學年度（2030年）升讀大學，但TAAS不會只招收台灣實中畢業生，而是規劃透過大學既有的「特殊選才」管道，招收全國具科學潛質的學生，包括高中科學班、資優班及其他具備科學能力、興趣與性向的高中生。TAAS將提前啟動試辦，朝向向下連結高中、向上銜接碩博士班，並整合大學與學研機構資源的目標推動。

教育部 陽明交大 清大 台灣實中

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