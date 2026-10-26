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校事會議法律諮詢補助3萬元 國、私校成制度孤兒？教育部回應了

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
教育部近日公告新制，提供教師每人同一事件補助3萬元法律諮詢費用。圖／AI生成
教育部近日公告新制，提供教師每人同一事件補助3萬元法律諮詢費用。圖／AI生成

原本用於處理不適任教師的校事會議，卻衍伸出校園濫訴問題。教育部近日公告新制，其中包括提供教師每人同一事件補助3萬元法律諮詢費用，不過，這筆錢補助對象為地方政府，國立學校、私立學校恐成為「制度孤兒」。對此，教育部表示，部屬國立及私立學校教師如有需求，可直接撥打「國教署員工協助方案專線」提出申請。

根據教育部公布的「高中以下學校教師法律諮詢作業要點」，地方政府可提供「所屬」的公、私立高級中等以下學校專任、兼任、代課及代理教師，針對疑似涉及不適任調查事件提供法律諮詢。補助範圍自依規定組成調查小組起，至調查小組完成調查報告為止的法律諮詢費用，同一事件每人以新台幣3萬元為原則。

台灣教育產業工會說，要點直接排除教育部直轄的國立高中職；另依據《私立學校法》規定及高級中等學校主管機關清冊資料，光是在同一直轄市，同為私立學校，主管機關就可割裂為「直轄市政府」與「國教署」兩類，歸直轄市政府主管的私校能申請補助，歸國教署主管的私校卻可能求助無門；若再加上非六都與跨區私校，大量私校教師直接被劃出保障之外。

台教產指出，教育部此舉造成「同一城市、同為私校、不同命運」的荒謬現象，讓國立與多數私立學校教師雙雙淪為「體制孤兒」，保障完全落空。

私立僑泰高中校長、私中盟理事長溫順德說，目前確實沒有接收到教育部相關補助措施通知，而學校已自行成立「教師安心教學與權益保障基金」，若教師遭家長濫訴，甚至告到法院時，學校就啟動機制，請法律顧問處理，教師不用上法院，也不用負擔任何費用。

對此，教育部表示，其所屬國立及私立學校教師進入調查程序後，均可申請同一事件最高3萬元法律諮詢補助。教師如有需求，可直接撥打「國教署員工協助方案專線」提出申請，後續將依程序轉介專業律師提供諮詢服務。

校事會議 私校 補助 法律 國教署 教育部 代理教師

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