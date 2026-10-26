逆境中微光…宜蘭慈濟頒新芽獎學金 鼓勵學子勇敢築夢翻轉人生

宜蘭慈濟頒發「新芽獎學金」，今年共有379名在地學子獲獎，其中有父母生病的大學生在困境中努力向上，還有母親與姐姐都生病的孩子，半工半讀照顧家人，如今還準備報考研究所。這群孩子展現逆風飛翔的精神，讓人動容。

慈濟靜思精舍的德恭法師勉勵獲獎學子要像新芽一樣，持續茁壯，尤其這筆獎學金來自全球善心人士的愛，希望大家珍惜，未來發揮所長，長大後成為庇蔭他人的大樹，有能力可以幫助他人。

慈濟今天表示，此次獲獎379名學生中，充滿許多動人溫馨故事，其中劉姓學生的父親生病，家中經濟重擔落在身體虛弱、打零工的母親身上，即使生活不易，劉同學不曾放棄學業，半工半讀，培養正當興趣，讓自己持續成長。

頒獎典禮上，這位同學分享自身經歷，勉勵大家不要被困境打敗「貧困家庭的孩子，還是可以擁有夢想」，短短幾句話，讓在座者聽了很感動。

另一位董姓學生自幼喪父，母親獨力扶養他與生病的姊姊，後來母親罹患癌症，病情惡化，失去工作能力。董同學為分擔家計，半工半讀，陪伴母親就醫，儘管面臨照顧家庭的重擔，他始終記得母親叮嚀自己要好好求學，目前準備研究所考試，沒有放棄學業目標。

難能可貴的是，董同學把所學化為助人力量，加入慈濟基金會線上學伴服務團隊，協助學弟妹課業輔導，並以生命經驗鼓勵學弟妹突破環境限制。他說，真正的人品典範是始終不放棄愛他、陪伴他長大的母親，這份殊榮獻給偉大慈愛的母親，也感恩慈濟一路以來的陪伴。

代理縣長林茂盛感謝慈濟長期投入公益活動，肯定新芽獎學金多年來陪伴弱勢家庭學子安心就學，並勉勵獲獎學生認真學習、追求理想，也要謹記百善孝為先，未來貢獻所學，讓世界更美好。

宜蘭慈濟頒發「新芽獎學金」給379名莘莘學子，鼓勵他們逆境中不要放棄，勇敢追夢翻轉自己的人生。圖／宜蘭慈濟提供