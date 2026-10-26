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打造六都首座整合場域 台南斥資8715萬建家庭教育暨學生輔導中心
台南市教育局整合家庭教育與學生輔導資源，今在公園路舉行家庭教育中心暨學生輔導諮商中心聯合辦公室新建工程動土典禮，預計投入8715萬元興建地上4層建築，工期約480天，打造以家庭教育與學生輔導為核心的整合服務場域，盼強化家庭、學校及社區支持網絡。
市長黃偉哲表示，現有家庭教育中心建物老舊，市府評估後決定重新規畫，將原本約60坪的空間擴增至480坪，並活化國有土地，整合兩中心資源，改善服務環境及提升專業服務效能；該工程經費全由市府編列，期許施工團隊兼顧品質與進度，減少設計變更及追加經費，讓工程如期完工。
教育局長鄭新輝說，聯合辦公室透過空間整合，可促進行政協作與專業交流，同時將整合專業輔導人力及三級輔導資源，提供學校專業諮詢、個案輔導、危機介入、跨專業會商及資源連結等服務，協助學生因應學習、生活及人際適應問題，提供更即時且持續的專業支持。
家庭教育中心提到，家庭教育中心暨學生輔導諮商中心聯合辦公室為六都首座以家庭教育與學生輔導為核心的整合服務場域，未來將串聯親職教育、家庭關係支持及校園輔導機制，落實早期發現、即時介入與持續支持，讓有需要的家庭及學生獲得更完整的協助。
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