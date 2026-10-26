維也納柏林首席獨奏家合奏團 好手齊聚享受合作樂趣

由維也納愛樂、柏林愛樂等樂團成員組成的維也納柏林首席獨奏家合奏團將於12月訪台，這群頂尖音樂家齊聚一堂，希望跳脫日常的曲目框架，盡情演奏熱愛的音樂，享受合作樂趣。

維也納柏林首席獨奏家合奏團（Philharmonix - TheVienna Berlin Music Club）團員有柏林愛樂首席班迪克斯-巴格利（Noah Bendix-Balgley）、維也納愛樂單簧管首席奧登薩默 （Daniel Ottensamer）、小提琴家格特勒（ Sebastian Gürtler）、中提琴家費希納（ ThiloFechner）、大提琴家孔茲（ Stephan Koncz）、低音提琴家萊茲（ Ödön Rácz） 與鋼琴家特拉克斯勒（ Christoph Traxler） 等。

其中班迪克斯-巴格利擔任柏林愛樂首席多年，不僅是出色的小提琴演奏家，也是一位作曲家；奧登薩默也是訪台常客，他出身單簧管世家，父親與弟弟皆前後擔任維也納愛樂與柏林愛樂單簧管首席，深厚的音樂家族背景，也為他的演奏生涯增添鮮明特色。

根據牛耳藝術發布的新聞資料，這群音樂家之所以聚在一起，不僅是因為演奏實力相當，也源於多年交情與共同的音樂熱情。維也納愛樂中提琴家費希納表示，這個組合很多人在童年時期便就已經認識，就像一群老朋友自然而然地聚在一起，享受共同演奏的樂趣，探索古典訓練之外的各種可能。

維也納柏林首席獨奏家合奏團除了演奏實力堅強，更在於他們重新編寫熟悉的旋律，為經典注入截然不同的風格，大提琴家孔茲與小提琴家格特勒擅長將古典音樂融入爵士、探戈與民間音樂元素，像Swing onBeethoven以搖擺節奏重新詮釋貝多芬的音樂，Tristan’s Tango則將華格納的音樂與探戈風格巧妙結合，碰撞出意想不到的火花。

維也納柏林首席獨奏家合奏團將於12月15日在台北國家音樂廳，12月17日在台南文化中心登場。