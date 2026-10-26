台灣高等研究學院 台大明年以「校學士」先行

台灣高等研究學院（TAAS）招生期程雖延後一年，明年初TAAS將在台大以「校學士」機制先行，台大開放在學台大生申請，以雙主修模式辦理。學界認為，台大爭取到以既有校學士體制先行較理想，以此觀察、修正TAAS運作樣態。

台大教務長王泓仁表示，教育部規畫台灣實中學生畢業後可循獨立管道升讀TAAS，但台灣實中從運作到培養出第一屆畢業生還需假以時日，因此台大爭取以既有的校學士制度先辦理TAAS，於明年春季開放校內學生申請。循校學士管道的台大生，學習內容與教育部規畫、精神一致，但資源和經費完全由台大支應。

王泓仁也說明，預計台大校學士加上未來高中升大學，台大TAAS每年收十五到廿人。校學士同樣為五大基礎科學領域擇一，預計明年四月公告篩選門檻、六月配合雙主修申請，規畫由中研院院士親自面試選才，校學士需修完一二八學分，包含科學研究素養、基礎學術深度，也開放學生自選領域專長模組結合，且須從事至少廿六周、相當於半年的海外研習。

王泓仁談到，會送學生到國際一流的研究室研習，且設為畢業條件之一，若國際上有學者非常欣賞台大生，也能嘗試以訪問學生執行，「最重要的，還是把學生送到頂尖學者身邊。」學生達成條件後可取得校學士畢業證書。

「頂尖基礎科學人才無法被ＡＩ取代。」王泓仁也談到，全世界也在搶基礎科學人才。國內高中生有很好的基礎，但到了大學後就「轉變了」，大學應該繼續因材施教，不要成為人才斷層。

陽明交大教務長陳永昇則表示，陽明交大會以既有理學院學士班的方式辦理，設有物理、化學、數學、生物四個相關領域。以生物為例，陽明交大會以兩個學院一同支持，由各系提供師資、課程，但僅針對高中升大學階段招生，實際名額還在討論；也同步規畫海外研修制度。