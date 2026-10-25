台灣高等研究學院趕上路 大學端踩煞車抱怨不清楚細節

教育部近期推出第一所國立學校型態實驗教育學校－台灣實中，以及與實中搭配的升大學機制台灣高等研究學院（TAAS），盼培養基礎科學人才，兩者本欲於今年底公告說明，但執行上各有困難。明年初TAAS將在台大以「校學士」機制先行，學界則認為，台大爭取到以既有校學士體制先行較理想，先作為樣本，以此觀察、修正運作樣態。

一名知情人士表示，起初教育部期望高中、大學兩個體制能一起推出，在台灣實中擁有第一批畢業生前，大學端的TAAS就能先鎖定明年初高三升大一啟動招生。

但該名人士談到，理想上是如此，但四所大學多向教育部反映，很多執行同仁並不清楚細節，且大學端要推出新制度招生必須跟家長溝通，招生、課程細節都要到位。經多次爭取才願意放緩，否則要求大學端匆促辦理，若發生問題還會燒到教育部。

該名人士指出，台大爭取到以校學士先行確實比較理想，先依循現有機制運作看看、藉此調整細節，也等台灣實中真正養出畢業生。

據本報了解，當時審議台灣實中實驗計畫時，該案審查委員召集人為教育部前部長蔣偉寧，蔣曾經在會議上建議，希望看到有個樣本能試運轉，外界才能根據樣本知道該計畫的運作樣態。

一名委員指出，今年上半年聽聞過教育部正籌設相關基礎科學計畫，結果七月初就收到計畫書，約莫10天後馬上召開第一次審議會。

該名委員評估，台灣實中和TAAS都有時間壓力，現在的狀況如同邊走邊修、邊結合其他可能性。但還是要提醒，站在家長和學生立場，實驗教育與新體制都充滿「不確定性」、是風險更大的決定，不確定性一定要顧及，而不是拿不確定性當作「本來就會如此」的說辭。