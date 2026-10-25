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專攻基礎科學！台灣高等研究學院集結4頂大 明年台大以「校學士」先開跑

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台大的部分選課採「登記後分發」，而非單純先搶先贏。這種制度下，學生即使事先占有一個名額，也比較難保證退課後一定由指定的人接手。聯合報系資料照
台大的部分選課採「登記後分發」，而非單純先搶先贏。這種制度下，學生即使事先占有一個名額，也比較難保證退課後一定由指定的人接手。聯合報系資料照

總統賴清德宣示卅年內至少擁有3名諾貝爾獎得主，教育部正籌設台灣高等研究學院（TAAS）與台灣實中，TAAS集結台大清大陽明交大成大等四所頂尖大學聯合招生，本欲於明年九月迎來第一批學生，但本報掌握，TAAS明年台大會先以「科學校學士－數理資優學生進階培育計畫」在校內運行，先開放已在學的台大生申請。

TAAS規劃採四校聯合招生，以數學、物理、化學、生物、地球科學等基礎科學領域做分組，研議採科學知能筆試，第二階段為書審、實作與面試。本預計於今年底公告、明年初招生，116年9月可望迎來第一批新生，但因規劃因素，預計要再延至117年。

台大教務長王泓仁表示，教育部規劃台灣實中學生畢業後可循獨立管道升讀TAAS，但台灣實中從運作到培養出第一屆畢業生還需假以時日，因此台大爭取以既有的校學士制度先辦理TAAS，於明年春季開放校內學生申請。循校學士管道的台大生，學習內容與教育部規劃、精神一致，但資源和經費完全由台大支應。

王泓仁也說明，預計台大校學士加上未來高中升大學，台大TAAS每年收15到20人。校學士同樣為五大基礎科學領域擇一，預計明年四月公告篩選門檻、六月配合雙主修申請，規劃由中研院院士親自面試選才，校學士需修完128學分，包含科學研究素養、基礎學術深度，也開放學生自選領域專長模組結合，且須從事至少26周、相當於半年的海外研習。

王泓仁談到，會送學生到國際一流的研究室研習，且設為畢業條件之一，若國際上有學者非常欣賞台大生，也能嘗試以訪問學生執行，「最重要的，還是把學生送到頂尖學者身邊。」學生達成條件後可取得校學士畢業證書。

「頂尖的基礎科學人才無法被AI取代。」王泓仁也談到，全世界也在搶基礎科學人才。其實國內的高中生有很好的基礎，但到了大學後就「轉變了」，大學應該繼續應材施教，不要成為人才斷層。

陽明交大教務長陳永昇則表示，陽明交大會以既有理學院學士班的方式辦理，設有物理、化學、數學、生物四個相關領域。以生物為例，陽明交大會以兩個學院一同支持，由各系提供師資、課程，但僅針對高中升大學階段招生，實際名額還在討論，目前仍傾向15名；也同步規劃海外研修制度。

台大 陽明交大 成大 清大

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