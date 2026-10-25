總額最高50萬！黃朝琴獎學金申請31日截止

第57屆黃朝琴獎學金申請期限將於今年10月31日截止，只要戶籍設於台南市、嘉義縣、嘉義市且連續居住達三年以上，今年進入大學的大一新生，家境清寒，即可申請，總額最高50萬元。

黃朝琴獎學基金會對學生成績及家庭經濟狀況，兩者並重，有意申請的大一新生，可上基金會網站（網址：https://lihi.cc/YVr9i或網路查詢【黃朝琴獎學基金會】網址）下載表格及資料。

基金會執行董事是國立臺北大學法律學院特聘教授陳榮傳，也是獎學金第十屆受獎學生。他說，「培育優秀人才獎學金」係由黃朝琴先生於1971年創辦，每年獎勵台南市、嘉義縣市的清寒優秀青年就讀大學，每年獎助約15人到18人，每位獎學金總額40萬到50萬元（每學期5萬元），50多年來已協助數百位清寒學子，成功翻轉其人生及家庭。

陳榮傳說，本獎學金的歷屆學生，有許多著名的企業家、政府官員、教授、法官、醫師、律師、會計師、藥師及其他專業人士，學生在金錢資助之外，也會得到溫暖的鼓勵、支持及照顧。他說，本獎學金鼓勵學生開發自己的潛力，未要求學生的學業成績維持頂尖，原則上每學期初都可獲得5萬元，直到畢業，基金會也會關心學生的學習障礙，對學生的心理安定及經濟安全，助益很大。

本獎學金的申請方式：請以紙本郵寄至： 104093 台北市中山區松江路32-1號8樓 鄭鳳萍 經理 收，並註明【申請 黃朝琴獎學基金會 培育優秀人才獎學金】截止日期：中華民國115年10月31日（以郵戳為準，假日順延）。如有問題，可洽聯絡人：鄭鳳萍 經理(02)2100-2248＃225 （gjtsai.cpa@msa.hinet.net）；執行董事 陳榮傳教授（ronchen@gm.ntpu.edu.tw）。

2026教育月》邀請您一同關心 教育新血流失：是什麼逼走年輕教師？

戶籍 嘉義 獎學金 登入後開始簽到 會員來簽到 您即將前往會員中心

登入簽到送 LINE POINTS 🪙 每日打卡送 LINE POINTS

玩遊戲再抽7-11禮券🧧 立即登入 立即前往