颱風假停課食材卻早備好…團膳業者喊苦 新北評估契約納風險分攤

颱風來襲臨時停班停課，學生不用上課，團膳業者卻可能早已完成採購、退冰及備料。業者指出，停課消息多在前一晚才公布，不少食材、人力及水電成本早已投入，這次又接連假，部分生鮮食材只能報廢，呼籲地方政府建立合理費用分攤機制。新北市教育局回應，目前契約尚無相關補償規定，將蒐集實際執行情形，評估增訂天然災害風險分攤機制。

中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會理事長陳明信表示，各縣市通常到前一天晚間才決定隔天是否停班停課，但學校午餐並非當天才開始準備，從食材訂購、配送，到清洗、切配、退冰、醃製，都必須提前進行，不論公辦公營、公辦民營或民辦民營，都難免產生成本。

他說，這次停課後又接連假，已經到貨的青菜不可能一路保存到下周再使用，部分生鮮肉品若已完成退冰、醃製，也無法放上數日後再供餐，「有些東西就是只能報廢，一定會有損失」。

陳明信指出，目前業者若因天災停課無法供餐，多數情況仍是沒有供餐就沒有收入，但食材、人力、水電等成本不會因此消失，「這些損失最後還是會拿其他供餐天數的成本來攤」。

他強調，業者並非要求政府支付全部餐費，而是希望針對已實際投入的必要成本建立合理分擔機制。據其了解，目前高雄已有按餐費一定比例補助的作法，其他縣市則較少有明確制度，希望各地政府能正視極端氣候下臨時停課愈來愈頻繁的問題。

陳明信也提到，日本、韓國的學校午餐多以公辦公營或公辦民營為主，他近期赴日本參訪學校廚房時，當地業者也提到，若遇天災導致臨時停課，政府會有相關協助。他認為，台灣也應建立制度，讓不可歸責於業者的損失有合理分攤機制，而非全由業者自行吸收。

陳明信也表示，一餐沒有供應，就沒有那一餐的收入，但已經付出的成本不會一起消失；每天要求業者穩定供餐，臨時停課時也應給予合理支持，並建議依業者已採購、備料及投入的必要成本，核實支付部分費用，明確納入供餐契約。

新北市教育局表示，現行新北市中央餐廚契約範本，針對天然災害臨時停課，目前尚未就業者在停課公告前已投入的食材採購、備料、人力及水電等成本，訂定固定比例或核實補償機制。

教育局指出，考量團膳作業確實需要提前採購及備料，將蒐集本次停課各校及業者實際執行情形，並參考其他縣市作法，評估於契約範本中增訂天然災害等不可歸責於雙方事由的風險分攤或合理處理機制，兼顧經費支用合理性、契約公平性及業者營運需求。

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