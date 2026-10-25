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薔琵颱風釀137校受災 災損逾2495萬元…屋頂破損、圍牆倒塌
薔琵颱風過境釀成多處災情，教育部校安中心統計，截至今天下午共有137校受災，初估災損金額2495萬餘元；其中以花蓮縣約786萬元最高，新北市約522萬元次之；受災校數則以宜蘭縣29校最多。
據教育部校安中心統計，災損金額最高縣市為花蓮縣，約786萬餘元，新北市約522萬餘元次之，接著是宜蘭縣，約451萬餘元。137校受災，其中以宜蘭縣29校最多，其次為花蓮縣21校、台北市18校。
教育部也說明，花蓮縣國立東華大學附設實小教學大樓屋頂浪板大範圍簷口瓦破損掉落、教學樓外三樓屋簷集水板破損掀翻等災情，損失總計310萬元；花蓮縣立北昌國小兒童遊戲場地墊及鋪面嚴重毀損、監視器攝影機線路折損、線路進水造成短路等損失總計194萬餘元；新北市立嘉寶國小約50公尺圍牆倒塌，災損總計150萬元。
教育部表示，此為粗估金額，學校會再確切評估災損金額填報校安系統，修正後彙整正確災損金額陳報行政院。
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