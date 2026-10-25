薔琵颱風釀137校受災 災損逾2495萬元…屋頂破損、圍牆倒塌

面對周五颱風假停班停課，加上光復節連假，一連4天假期雖讓民眾有額外的休息時間，團膳業者指出，雖天災停課，但備餐成本不會歸零，呼籲各地方政府正視團膳業者損失，合理支付已投入的必要費用，建議應明確納入供餐契約。

2026-10-25 11:52