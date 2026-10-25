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天災連假備餐成本收不回 團膳業者籲建立費用分擔機制
面對周五颱風假停班停課，加上光復節連假，一連4天假期雖讓民眾有額外的休息時間，團膳業者指出，雖天災停課，但備餐成本不會歸零，呼籲各地方政府正視團膳業者損失，合理支付已投入的必要費用，建議應明確納入供餐契約。
中華民國餐盒同業公會理事長陳明信表示，周四宣布周五停班停課，接著光復節，一連4天的假期對團膳業者來說，面對的卻是已經到貨、處理好的食材，以及收不回來的成本，就像旅行團因天災取消，仍須依規定清算已經支付的必要費用，行程取消不代表所有支出就跟著歸零。
陳明信指出，幾千、幾萬個孩子的午餐，必須提前訂購、安排配送，食材在前1天就開始清洗、切配、退冰，等到停課消息宣布，許多準備工作早已完成，食材、人力、水電等成本都已經投入。尤其接著3天假期，處理過的生鮮食材，保存期限有限。能妥善保存的盡力保存，無法確保品質與安全的，就只能報廢。
陳明信表示，1餐沒有供應就沒有那1餐的收入，但已經付出的成本並不會一起消失，停班停課是為了大家的安全，業者理解也一定配合，但因天災臨時取消供餐的損失，不應全由業者承擔，呼籲各地方政府正視這個問題，針對天災停班停課，建立合理的費用分擔機制，依業者已採購、備料及投入的必要成本，核實支付部分費用，並明確納入供餐契約。
陳明信強調，每天要求業者穩定供餐，也應在臨時停課時給予合理的支持，讓第一線夥伴安心工作，讓業者有能力持續把午餐做好，這也是照顧孩子的一部分，這就是學校午餐產業，許多付出與承擔，都在大家看不見的地方。
另有團膳業者表示，颱風假對隔天要上班上課的民眾而言是提早通知，但對業者而言卻是臨時的考驗，已處理的食材保存會是很大的問題，對地方政府共同負擔部分成本表示支持。
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