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把實驗室搬上火車！ 高雄700師生搭科普列車玩科學

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
2026台灣科普環島列車駛進高雄，將車廂與車站化為行動實驗室，透過機器人操作、趣味實驗及生活觀察，吸引21所國小、逾700名師生參與。記者郭韋綺／翻攝
2026台灣科普環島列車駛進高雄，將車廂與車站化為行動實驗室，透過機器人操作、趣味實驗及生活觀察，吸引21所國小、逾700名師生參與。記者郭韋綺／翻攝

2026台灣科普環島列車駛進高雄，將車廂與車站化為行動實驗室，透過機器人操作、趣味實驗及生活觀察，吸引21所國小、逾700名師生參與，讓孩子在反覆嘗試中理解科學原理，培養主動提問、探索與解決問題的能力。

由國科會主辦的科普環島列車，以「車門一開，未來展開」為主題，串聯18個縣市、30個站點，高雄除原有的高雄站，首度新增岡山站，分別設置32個及18個科普攤位，集結高中職、大學與企業團隊，讓更多學童有機會近距離接觸科學。

學生搭乘岡山至高雄、高雄至屏東路段，在列車與站點展開探索，活動將不同領域知識轉化為互動遊戲，透過親手操作、觀察調整、驗證想法，累積學習經驗，拉近科學與日常生活的距離。

雄中社團推出「重力風暴：瘋狂投石機」，運用EV3樂高機器人打造發射裝置，讓學生挑戰將小球投入目標區，從調整機器結構，到改變發射角度與力道，認識槓桿與拋體運動。

樹人醫專原住民族學生資源中心以「坐看雲起時」為題，觀察氣候變遷對部落農作物的影響，透過天氣數據、作物生長觀察及耆老種植經驗，思考永續種植的可能。

岡山高中從日常飲食出發，介紹壓電效應點火原理、紅外線測溫及熱傳遞等知識，自製發酵瓶，觀察微生物發酵產生二氧化碳的現象，引導學生從熟悉的生活經驗發現科學。

高市教育局專委許嘉晃表示，日常現象到新科技發展，都蘊藏值得探索的學問，親手操作與觀察，有助孩子發現生活中的奧祕；樹人醫專教授郭啟東說，寓教於樂的體驗能培養科學興趣，也有助開拓視野、探索職涯。

2026台灣科普環島列車駛進高雄，將車廂與車站化為行動實驗室，透過機器人操作、趣味實驗及生活觀察，吸引21所國小、逾700名師生參與。記者郭韋綺／翻攝
2026台灣科普環島列車駛進高雄，將車廂與車站化為行動實驗室，透過機器人操作、趣味實驗及生活觀察，吸引21所國小、逾700名師生參與。記者郭韋綺／翻攝

2026台灣科普環島列車駛進高雄，將車廂與車站化為行動實驗室，透過機器人操作、趣味實驗及生活觀察，吸引21所國小、逾700名師生參與。記者郭韋綺／翻攝
2026台灣科普環島列車駛進高雄，將車廂與車站化為行動實驗室，透過機器人操作、趣味實驗及生活觀察，吸引21所國小、逾700名師生參與。記者郭韋綺／翻攝

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