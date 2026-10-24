AI衝擊閱讀教育 學界倡批判思考不再只「找答案」

AI科技的發展衝擊閱讀教育，許多教師都發現學生越來越沒耐心閱讀長文，獲取的資訊也流於碎片化。學界認為閱讀教育必須轉為更重視「問問題」和批判思考，不再只為「找答案」。

新竹市光華國中英文教師王靜鴻近年將網路假訊息事件帶進課堂，獲選114年數位素養優良教案徵選特優。她接受中央社電訪時指出，當今國中生最大的盲點，在於對AI產出的內容深信不疑。

王靜鴻說，AI最擅長以流暢的語言文字，造出嚴謹和專業感十足、「幾乎無可挑剔」的解答，即便有些內容來源不明甚至是無中生有，學生也往往會照單全收。

王靜鴻指出，過往國文、英文等學科的閱讀測驗模式，往往著重在資訊中抓「關鍵字」、找出「標準答案」。學生認真地不斷刷題，往往只是讓應試能力越來越好，而不是真的學會閱讀。

王靜鴻近年嘗試使用「橫向閱讀法」，教導學生看到一篇文章後，要練習上網查詢相關背景、交叉比對多方訊息來源。她更別具巧思地設計了「AI小偵探」活動，讓學生分組利用提示詞產製假新聞，再各組交換看看能不能分辨真假，在實作中了解資訊產製的流程，進而打破對網路訊息的盲目崇拜。

為了應對未來的閱讀需求，王靜鴻認為還是得從考試引導教學切入，努力將教育界在乎的閱讀能力，轉化為可操作的評量方式。而教師的增能模式也要改一改，減少「大拜拜式」的研習聽課，朝向分科社群模式，讓教師們共同備課、分享經驗，找出能實際融入各科教學的方法。

國家教育研究院近期和均一教育平台、新北市龍埔國小合作，引導學生改變使用AI的方式。國教院長林從一12日在發表會中分享，學生逐漸改變使用AI的方式，從直接索取答案轉為先說明自己哪裡不懂，再請AI協助釐清，從中學會到持續提問、判斷及思考。

國教院追蹤分析學生使用「AI筆記本」超過8萬筆的作答紀錄和提問歷程，發現提問越深入、越願意自主作答的學生，學習進步越明顯。透過適當的引導，學生逐漸從「找答案」轉向「學會提問」，AI也開始成為輔助思考與自主學習的工具。

教育部國民及學教育署高中組長葉信村接受中央社專訪表示，為了確保長文閱讀、深度閱讀的能力，學生需要的不再只是紙本文字理解，也要能看懂數位文本、判讀訊息來源、整合多元資料和辨識不同觀點，進而還要能將閱讀所得透過自己的口、筆表達出來。

教育部在國中小階段，持續推動晨讀、新生閱讀活動，培養圖書館閱讀推動（閱推）老師，並改善校內圖書室的環境。在高中階段，則透過閱讀心得、小論文比賽，鼓勵學生學生進行資料蒐集、分析及思辨，培養自主探究、批判思考及問題解決能力。

葉信村強調，教育部規劃的「未來人才AI能力圖像」，重視學生在人機協作環境中保有主體性，使學生在善用科技工具的同時，仍能保有自行閱讀與思考的能力。

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