孩子遇難題就問AI？ 高名菁英盃親子共學培養數理思辨力

AI幾秒鐘就能解題，孩子還需要花時間學數理？人工智慧快速走進生活，答案唾手可得，孩子獨立思考養成成為新課題。教育專家提醒，數理學習不只是背公式、拚高分，更重要的是訓練邏輯推理與分析能力，學會提問讓AI成為學習助力。

高名教育事業集團學務長郭毓倫指出，數理教育不只是計算與公式的累積，更是培養邏輯思維、分析問題及科學探究能力重要基礎，孩子懂得理解資訊、整合所學、提出問題、尋找解決方法才是關鍵。

郭毓倫表示，跨學科、核心素養導向的數理檢測，能讓孩子檢視學習成果，也能累積大型考場實戰經驗，搭配試題解析與個人成績診斷報告，讓家長掌握孩子學習優勢及可能存在的盲點，做為學習規劃的參考。

不只孩子要學習，家長也得跟上腳步，郭毓倫說，AI隨手就能生成解答，又該如何避免孩子過度依賴科技？這些看似平常的親子互動，正是家庭教育面臨的新挑戰。

高名教育事業集團攜手台灣知識方舟教育發展協會，邀請諮商心理師許家芬從腦科學與心理韌性角度，分享建立親子共學模式，鼓勵家長日常生活中提問與討論，引導孩子思考「為什麼」、「還能怎麼做」，將想法化為實際行動，讓AI成為探索知識學習夥伴，而非取代思考的工具。

高名教育事業集團表示，第19屆「高名菁英盃國小數理能力檢測」將於12月6日登場，開放國小三至六年級學生報名，今年以STEAM教育理念為基礎，結合跨學科與核心素養命題，與台灣知識方舟教育發展協會舉辦「解鎖AI時代的親子共學新思維」公益親職講座，引領親子共同迎接時代新挑戰。

教育專家提醒，數理學習不只是背公式、拚高分，更重要的是訓練邏輯推理與分析能力，學會提問讓AI成為學習助力。記者郭韋綺／翻攝

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