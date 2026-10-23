台灣光環境獎9作入圍 12月揭曉大獎

橫跨傳統工廠、科技園區到公共設施，第9屆台灣光環境獎決選入圍名單公布，9件作品角逐大獎，讓大眾看見光不僅是光，還能回應生活，12月11日頒獎典禮將揭曉大獎得主。

台灣光環境獎透過新聞稿表示，入圍名單包含「勤美術館夜間計劃：光之間」、「大樹林滯洪池—水の秘密基地」、「春場SPRINGPOOL ORIGINALFACTORY」、「台南400城市光環境改造計畫第一期」、「霧光—晶圓湖」、「捷運台北車站B3層再設計」、「國家檔案館園區及建物光影藝術」、「省府‧再現：一段中興新村的共同記憶」與「浮島」。

台灣以半導體產業聞名世界，位於南部科學園區的台灣積體電路製造股份有限公司晶圓十八廠「霧光—晶圓湖」以燈光敘說企業理念。環型燈光以3種色溫對應「生產、生態、生活」三生一體企業理念，象徵循環且生生不息永續願景，以光映照出材料重生與自然脈動。

光也能作為指引，在「捷運台北車站B3層再設計」中，幕後團隊運用沿主動線延伸的線性光源指引行進方向，以大面積光膜精準標示核心服務節點，有效整併指標系統，梳理地下轉乘空間壓迫感與動線交錯等問題。

台灣光環境獎表示，入圍作品小到1道光，大到整座街區，在不同場域中回應常民生活、公共機能、歷史文化與產業永續。

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