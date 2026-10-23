這群12人連3年捐款逾千萬 助台南學校進用特教助理員

台南市愛心企業及人士發起「展翼關懷行動」，捐贈535萬元，協助台南市34所學校進用特教學生助理人員，支持特殊教育學生在校生活及學習。教育局長鄭新輝表示，台南市115學年度已有1647名學生接受特助員服務，補助經費約7550萬元，感謝捐贈者連續3年挹注，累計捐款逾千萬元，及時補足特教支持需求。

教育局表示，為保障特教學生學習權益，持續爭取經費挹注，並於今年6月24日、9月2日及10月14日增加3次申請區間，受理各校申請特教學生助理人員服務，協助學生適應校園生活，提升學習支持量能。

此次捐贈者共12人，包括宏偉時尚珠寶總經理暨安南青商會監事陳榮華、大心律師事務所律師黃睦涵、國棋科技董事長陳保孝、世宇營造總經理葉育超、智匯保經副總柯勝峰，以及吳宗勳、鄭琮霖、謝俊鴻、呂哲源、李忠杰、何秋鑫、邱奕豪等人。

教育局指出，宏偉珠寶在地經營35年，總經理陳榮華秉持「取之社會，用之社會」精神，長期投入公益，2023年及2024年連續兩年以父母名義各捐贈一輛復康巴士，協助行動不便的身心障礙者。考量特教學生在校生活及學習需求，陳榮華推動展翼關懷行動，今年已是連續第3年捐助特教助理人員經費。

國棋科技董事長陳保孝曾於2021年新冠肺炎疫情期間，因應防疫物資短缺，與友人合資捐贈2500片面罩給台南市警察局，支援第一線警務人員執勤。此次應陳榮華邀請，再度集結各界力量，認捐學校特教助理人員經費。

市長黃偉哲表示，感謝陳榮華等12名捐贈者長期投入公益、回饋社會，攜手保障特教學生學習權益。市府將持續支持特殊教育，完善相關服務，讓學生在有關懷、有支持的環境中成長。

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