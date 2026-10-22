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中正紀念堂「自由花蕊」留言牆 多元意見並陳

中央社／ 台北22日電

阮劇團因劇團公布欄被觀眾貼上「洋流」貼紙，文化局關心並建議移除。文化部長李遠表示，文化部所屬中正紀念堂常設展「自由花蕊」留言牆意見多元，從未做過任何內容審查。

台北市文化局長蔡詩萍今天在記者會舉例，若兩廳院發生同樣狀況，他不認為文化部長李遠會採取雙標方式處理。李遠表示，雖然蔡詩萍點名他，但作為文化部長，首先在場館治理上，他個人採取尊重管理單位首長、策展單位、表演團隊的專業判斷，並不可能發生自己「善意」提醒展覽、演出執行事宜的情況，「歡迎蔡局長陪同蔣萬安市長一起來參觀展覽」。

李遠認為，文化部所屬公立場館既然選擇在展覽或演出設置留言區，除非有涉危及大眾安全等情況，即應依憲法保持開放民眾自由表達意見的心胸。

李遠以文化部所屬中正紀念堂為例，常設展「自由花蕊」展覽最後單元，即設有留言牆提供民眾於觀展後進行自由分享，留言內容甚至包含許多中國觀眾對於台灣政治的評論。中正紀念堂管理處除了在留言區已無空間張貼時進行全面性的卸除留言另行保存外，並不會進行任何留言內容的審查。

中正紀念堂管理處主任張惠君今天接受中央社專訪時表示，中正紀念堂「自由花蕊」常設展開展11個月以來，已經突破32萬人次參觀，任何國家包括中國觀光客也都會來參觀，現在還有華、台、客、英等8種語言免費語音導覽，讓中正紀念堂不只是國際旅遊景點，更成為世界認識台灣民主重要窗口。

展覽留言欄有各種留言，有用簡體字寫的「希望有一天大陸也能像台灣一樣言論自由，可隨心出國」；有署名海外大陸人寫的「求反攻大陸，還人民自由民主」；也有人寫「統一中國」、「民主是台灣的寶貝」，還有以立陶宛文寫Lithuania is with Taiwan（立陶宛跟台灣在一起）等，透過留言欄抒發自己的看法。

張惠君說，展覽最後設有留言欄，讓民眾參觀完之後寫下自己的心情，「我們沒有審查，就是太滿了會整理一下移到他處收妥」。

張惠君表示，期盼民眾來到中正紀念堂看展，認識台灣一路走來的民主故事，分享自己的感想，也讓台灣民主自由價值以更多元的聲音被世界理解。

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