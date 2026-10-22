金漫獎頒獎 文化部盼台灣漫畫跨足更多元領域

第17屆金漫獎今天頒獎，特別貢獻獎由漫畫家麥人杰獲得，表彰深耕漫畫創作逾40年。文化部表示，將持續扮演漫畫產業最強後盾，盼讓台灣漫畫跨足更多元領域，觸及更廣泛受眾。

金漫獎由文化部主辦，頒獎典禮在國立台灣美術館舉辦，文化部長李遠、國美館館長陳貺怡、國漫館籌備處主任陳靜寬、台中市政府新聞局副局長陳瑜等人出席。

李遠致詞時形容頒獎現場宛如「一年一度的同學會」。他表示，頒獎典禮雖然只有一天，但漫畫產業的推動是365天全年無休，文化部將持續扮演最強後盾。

李遠說，文化部近年全力推動原創漫畫跨界發展，今年入圍的多部作品已陸續改編為音樂劇、舞台劇及公視動畫，成效顯著。為深化產業鏈，文化部明年起將主動編列經費徵求潛力漫畫，全力催生更多具市場競爭力的原創IP，讓台灣漫畫跨足更多元領域，觸及更廣泛的受眾。

李遠並表示，籌備逾一年的首屆「台灣國際漫畫節」將於明年在台中舊城區登場，活動將串聯國家漫畫博物館、國立台灣美術館、文資局園區及周邊商圈，將整個街區打造成漫畫世界。台灣漫畫產業已具備足夠實力，從過去赴國外參展，進步到能自主舉辦國際級盛事、邀請全球創作者來台，文化部也會持續研議創作者助理培育等支持方案，全力扶植本土漫畫產業。

今年特別貢獻獎得主麥人杰，深耕漫畫創作逾40年，跨足漫畫、動畫及多媒體等領域，題材從少年漫畫、奇幻、科幻、喜劇到圖像小說。他表示，漫畫能透過文字與畫面，創作出不存在世界的媒介，只要有喜歡的讀者想要看，他就繼續畫下去，「我對於台漫、台灣的創作者，以及未來能造成的影響與可能性，是非常有信心的」。

主辦單位說明，第17屆金漫獎共有185件作品報名參賽，共有24件作品入圍，跨域應用獎由五口創意有限公司的音樂劇「三個不結婚的女人」獲得；漫畫編輯獎由賴萱珮「難搞的戀愛體質」獲得；漫畫新人獎由吳冠熊「藍鯨與龍少年」獲得。

年度漫畫獎得主5名，包含柚子「良田：柚子異色精選集」、英張「採集人的野帳5（完）」、HOM「喜歡你喜歡的樣子」、左萱「芭蕉的芽vol.3」、盧卡斯「再見了再見」，並由麥人杰「雙寶記——星星穿越宇宙而來」獲得金漫大獎。

金漫獎系列活動將於23日至25日，在國家漫畫博物館東側園區登場，除了辦理主題展覽、入圍者與漫畫家座談、共創工作坊及漫畫跨界展演外，並邀請麥人杰分享超過40年的創作歷程，邀請民眾一同走進台灣漫畫的世界。

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