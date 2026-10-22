教育部擬推校園唾液快篩…吳宗憲：不反對 應精準採驗、追查毒源

針對教育部規劃修法後在校園增列唾液快篩，立委吳宗憲今天表示，「不反對『依法』使用快篩，反對的是沒有具體依據，就把學生拿來普篩」，教育部已說明針對特定人員、並非全面普篩，與他先前主張並不衝突，但採驗對象、告知與同意程序、隱私保障都要訂清楚，而且讓師生、家長了解。

吳宗憲強調，校園反毒仍要落實他先前提的「源頭阻絕、校園關懷、外圍稽查」三層防線：第一查非法電子煙與毒品煙彈來源；第二校內精準辨識、安排輔導及治療；第三校外依法查察供毒熱點，「不能只問學生有沒有用毒，更要追毒是誰賣的」。

對唾液快篩，吳宗憲要求「預算、細則、訓練」三到位：經費不能只買試劑，也要考量確認檢驗及人員訓練；採驗對象如何認定、由誰執行、如何告知學生與家長、如何辦理同意程序及保護隱私，都要有明確指引，第一線人員也須完成訓練，不能讓學校自己摸索。

教育部既已提出後續檢驗、春暉輔導及專業轉介，接下來應具體交代：快篩呈陽性後，由誰送實驗室進一步檢驗，確認是否真的驗出毒品？多久能知道結果？學生對結果有疑問，如何提出異議或申請複驗？需要治療的學生由誰安排就醫，未就醫或治療中斷時，誰去追蹤？他強調「不能只憑一次快篩就認定學生吸毒，也不能轉介出去，就當作事情做完。」

吳宗憲指出，警政署今天報告已列有「教警保密通報」、校外聯巡及溯源機制，並提到新興毒品以電子煙彈型態流通，部分青年涉入末端網路分銷，政府就應透過這些機制追查供應來源，落實他一再倡議的「源頭阻絕」才是根本之道。

衛福部報告今年1至9月接受成癮醫療的兒少中，依托咪酯使用者就占34%。吳宗憲強調，增加篩檢工具，也要安排符合兒少需求的戒癮醫療及後續輔導。「不能只增加篩檢，卻讓上游繼續賣，染毒的學生也沒有得到適當治療。」

吳宗憲表示，後續會在立法院對相關權責機關提出四項要求：追查校園供毒來源、補強網路販毒阻絕的法制、完善採驗及加驗作法、掌握「矯正學校」少年戒癮與離校追蹤情形。

他說，教育部在等待修法的同時，就應先把操作指引、人員訓練、檢驗流程及就醫分工準備好，不能等法律通過才開始做，同時上游要查、校外要管，需要治療的孩子也要確實安排。

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