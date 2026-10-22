校園毒品防制擬增唾液快篩 高雄校長「表態支持」但要兼顧學生人權

新興毒品氾濫議題，若修法完成，教育部在校園毒品篩檢擬新增唾液快篩工具。對此方向，高雄市一所完全中學校長表達支持，但希望溝通過程納入學生代表意見，要讓學生知道，這樣的作法不是窺探或不信任，而是以提醒當出發點。

教育部長鄭英耀今天在立法院受訪透露，唾液篩檢較尿液篩檢方便、快速，教育部與警政署規畫共同採購方案，待毒品危害防制條例修法通過後，將針對特定學生進行預防性篩檢。教育部說明，待修法完成、法源完備後，再推動校園唾液快篩，並規畫將其作為特定人員篩檢的替選方案，並非全面普篩。

高雄市一所完全中學校長受訪表示，若是法令明文規定，學校樂見有更多元工具可以快速因應校園毒品問題，畢竟現在吸毒年紀往下掉，很多毒品包裝根本看不出毒品，學生難免誤食，樂見大家願意以更多正面方式面對毒品議題，不過未來採樣方式或執行過程需要更明確規範。

校長說，孩子也重視人權，學生人權與校園安全之間必須取得平衡及拿捏力道，還要跟教師團體、家長及學生代表溝通，務必讓學生知道，這樣的作法不是窺探或不信任，而是以提醒當出發點，避免他們誤入毒品。

受訪校長強調，唾液快篩跟目前採取尿液一樣是只針對特定人員，「不建議普查方式進行」，畢竟有95％學生是相對安全狀況，不能任意逾越信任安全的界線，一般學生不需要進行，否則會矯枉過正，主要是針對有疑慮的人做善意提醒。

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