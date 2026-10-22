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文總匠人魂介紹胡氏姊妹 一針一線縫出半世紀台灣時尚史
從鄧麗君到張惠妹，橫跨半世紀巨星們的舞台華服，背後藏著一對姊妹的巧手。文總今天推出「匠人魂」全新集數，帶領觀眾認識從事珠繡工藝超過55年的胡梅花、胡梅蘭姊妹。
文總今天發布新聞稿表示，胡家姊妹自小便開始接觸珠繡，在永和五和新村度過「家門即工廠」的童年。當年家家戶戶擺開繃架，婦女們一邊繡花、一邊閒話家常，隨著四姊創立「梅桂坊」，姊妹倆逐漸嶄露頭角。
胡梅花擅長設計繪稿、追求創新，胡梅蘭則精於調度人力、掌握交期。兩人一動一靜、相輔相成，胡梅花在影片中形容，自己像頭負責任的羊，妹妹則是守望羊群的牧羊犬。
台灣演藝產業的興盛，也成就了珠繡工藝的璀璨年代。從早期「群星會」的歌星秀服、1970年代風靡華人圈的亮片旗袍，到1980年代婚紗外銷熱潮，梅桂坊最鼎盛時合作師傅超過500人，遍布全台各地，胡氏姊妹成為服裝設計師爭相合作的對象，崔苔菁、鄧麗君、鳳飛飛、周杰倫、張惠妹等歌星都曾穿過胡氏姊妹經手的服裝。
即使後來產業外移、訂單縮減，胡氏姊妹仍選擇深耕台灣，努力維持長年合作師傅的生計，這雙巧手近年也將台灣傳統工藝帶上國際舞台。2018年，服裝設計師周裕穎攜手國立故宮博物院推出「Super linXX 超脫」系列，登上紐約官方時裝週，其中以「富春山居圖」為靈感的黑白兩款服裝，便由胡家姊妹操刀珠繡。
「匠人魂」第63集「天衣無縫」即日在文總FB、YouTube及IG上線，台視也將於24日下午5時播出，並於25日晚上8時30分於台視新聞台重播。
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