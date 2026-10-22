救國團慶74周年表揚教育與公益夥伴 金門2教師獲全國大愛菁師獎

救國團金門縣團委會今天上午在金門青年活動中心集會堂舉辦「慶祝救國團74週年團慶暨115年傑出教育人員及義工榮譽表彰活動」，表揚長期投入教育工作與社會服務的優秀教育人員及義工。其中，金門共有2位教師入選「115年第十四屆教育大愛菁師獎」候選名單，賢庵國小教師施孟綾、湖埔國小教師李志翔雙雙獲得全國獎項，為金門教育再添佳績。

活動由救國團金門縣團委會主委馬志亮與金門縣政府參議陳國興頒獎，立委陳玉珍、金馬聯合服務中心執行長吳增允、銘傳大學金門分部副主任陳仁暐，以及地方教育界、社會團體代表、救國團顧問與各鎮團委會代表等人到場，共同見證教育與公益服務的成果。

馬志亮致詞表示，救國團創立至今74年，歷經社會變遷與時代挑戰，始終秉持「為青年服務、為社會奉獻」的宗旨，持續推動教育、公益及志願服務。他感謝長年投入服務的義工夥伴，透過默默付出，為社會注入正向力量，也讓救國團的服務精神持續在地方扎根。

參議陳國興於致詞時代表縣府祝賀救國團74週年生日快樂，並感謝所有投身教育與公益的老師與夥伴。他肯定救國團長年推動青年成長與社會服務的努力，並期勉未來持續傳遞「愛與善」的信念，讓社會更加和諧美好。

今年表彰活動中，中等學校教育服務獎共有6位教師獲獎，另有3位社會團務義工接受榮譽表彰。其中，金門高中主任教官孫孝義與真善美聯誼會會長許雪芳，將代表金門赴劍潭青年活動中心領獎，肯定兩人在教育服務及團務推動上的付出。

此外，金門今年共有11位教師獲得115年中等學校教育服務獎，包括金門高中主任教官孫孝義 、金門高中教官林佳承、金門高中老師陳曉惠、金門農工生輔組長許智宇、金門農工教學組長林華邦老師、金門農工老師何宜恬老師、金城國中老師陳怡芳、金城國中老師王主恩、金城國中幹事吳宗嘩、金寧中小學老師吳宏軍 、金寧中小學老師張又諳。

救國團金門縣團委會今天上午在金門青年活動中心集會堂舉辦「慶祝救國團74週年團慶暨115年傑出教育人員及義工榮譽表彰活動」，立委陳玉珍(左）也到場向大家致意。記者蔡家蓁／攝影

救國團金門縣團委會今天上午在金門青年活動中心集會堂舉辦「慶祝救國團74週年團慶暨115年傑出教育人員及義工榮譽表彰活動」，立委陳玉珍也到場向大家致意。記者蔡家蓁／攝影

救國團金門縣團委會今天上午在金門青年活動中心集會堂舉辦「慶祝救國團74週年團慶暨115年傑出教育人員及義工榮譽表彰活動」，與會貴賓合影。記者蔡家蓁／攝影

救國團金門縣團委會今天上午在金門青年活動中心集會堂舉辦「慶祝救國團74週年團慶暨115年傑出教育人員及義工榮譽表彰活動」，與會貴賓一起切蛋糕。記者蔡家蓁／攝影

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