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華文朗讀節主打「一粒米．好土台灣」 串連稻香與土地故事

中央社／ 台北22日電

第14屆華文朗讀節推出「一粒米．好土台灣」，從一粒米出發，扣緊「蓬萊米」命名百週年議題，明天起至11月1日在華山1914文化創意園區展開。

活動推出主題特展與近30場系列活動，邀民眾透過文本閱讀、聆聽聲音與體驗，認識土地與人的關係，感受台灣風土孕育的生活故事。開幕茶會今天舉行。

台灣文創發展基金會董事長吳靜吉致詞表示，小時候他的母親常說兩句諺語，一是「吃米不知米價」，要他凡事弄清楚狀況；一是「一樣米養百樣人」，要他放開心胸，面對不一樣的人。華文朗讀節這次以「好土台灣」為主題，盼大家透過閱讀接觸土地，感受「好土」生活。

華山文創園區董事長王榮文致詞也談到自己的童年經驗，以前最怕被長輩抓去「挲草」（為田地除草），南部氣候炎熱，從事農務工作非常辛苦，不過，他發現台北人很羨慕像他這樣有田園的生活，「在好土台灣住過，比在水泥台灣住過的人幸福」。

根據華山文創園區發布的新聞稿，這屆華文朗讀節為期10天，從不同面向推出各項活動，包含雪羊、陳吉仲、下港女子、江鵝、王昭華與鍾永豐等多名創作者參與；「聲音劇場」由林太崴、林珮如攜手洪芳怡，以黑膠唱片播放音樂串連台灣流行音樂與土地風景；「朗讀巴士」由劉克襄領路往陽明山探訪蓬萊米的歷史與原鄉。

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