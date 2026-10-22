批校事會議越修越偏離現場 九大教師工會靜坐抗議！教育部：持續傾聽

教育部日前公布新版校事會議制度相關修法，不過教育現場普遍不埋單，台灣教育產業工會等九大工會痛批主管機關毫無改革誠意，修法避重就輕、越修越偏離現場，官員口中的有感，換來的只是現場的無感、基層的無力，今集結於教育部大門前展開靜坐抗議行動，要求廢除校事會議、縮短調查期程，並建立教師名譽救濟及賠償機制。教育部長鄭英耀今表示，會持續傾聽教師需求，合理且具可行性的建議都會納入考量。

校事會議因受理門檻低，引發校園濫訴爭議。台灣教育產業工會、台南市教育產業工會、高雄市教師職業工會、屏東縣教育產業工會、宜蘭縣教師職業工會、基隆市教師職業工會、苗栗縣各級學校產業工會、新竹市教師職業工會、新竹縣各級學校產業工會今天上午集結於教育部大門前展開靜坐抗議行動。

台教產理事長郭彥成指出，現行制度最荒謬的，就是讓校事會議既做調查、又做審議，球員兼裁判，權責不清更缺乏程序保障。這不單是行政手續繁瑣，而是整個制度的定位從一開始就錯了。教育部如果不敢面對權責混淆的核心病灶，只會做些無關痛癢的微調，根本不可能挽回基層教師對制度的信任。

九大工會代表點出校事會議「四大病灶」，第一，「裁判兼偵探」，調查與審議權責不分，且缺乏基本程序保障；第二，調查期程可能長達四個月，影響教師身心及教學；第三，外聘調查缺乏明確適用門檻，可能讓微小摩擦一秒變法庭；第四，學校面對缺乏查證基礎的檢舉時，因擔心被指控未妥善處理，往往難以拒絕受理，面對無查證基礎的黑函往往只能照單全收。

為此，工會呼籲廢除校事會議、教育部必須設定嚴格調查期限，以及將教師名譽救濟機制入法，對於調查後確認沒有不法情事的教師，不該只拿到一張查無不法的公文，主管機關必須公開澄清還人名譽，並依法給予精神與經濟補償。

工會認為，教育部此次修法僅停留在形式上的補強，未能解決校園現場的根本問題。若調查機制持續缺乏明確門檻及比例原則，日常教育爭議仍可能被司法化處理，逼得親師生對立，徹底毀掉校園互信。

鄭英耀今天在立法院教育及文化委員會被問及校事會議爭議時表示，教育部會持續傾聽教師需求，只要合理且具可行性，教育部都會納入考量，也會提供法律諮詢、心理輔導等協助；此外，教育部預計於10月底前發布教師適用的「職場不法侵害指引」。

九大教師工會今天上午集結於教育部大門前展開靜坐抗議行動。圖／台教產提供

立法院教育及文化委員會今天邀請教育部長鄭英耀等單位，針對校園毒品問題進行專案報告。記者許正宏／攝影

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