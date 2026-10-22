亞太公衛重要獎項 陳建仁獲麥克拉倫教授領導成就獎
中研院院長陳建仁學術研究成果享譽國際，中研院今天表示，陳建仁今天獲頒亞太公共衛生學術聯盟「麥克拉倫教授領導成就獎」，表彰其在流行病學、環境健康防治等貢獻。
中央研究院今天表示，第57屆亞太公共衛生學術聯盟（APACPH）年會今天在台南舉辦，陳建仁獲頒「麥克拉倫教授領導成就獎」。
陳建仁為國際知名的烏腳病與慢性砷中毒研究、肝炎與肺癌防治專家，研究專長涵蓋流行病學、人類遺傳學、公共衛生與預防醫學，他從美國約翰霍普金斯大學學成歸國後，投入多項重大流行病學調查與疾病防治研究。
中研院表示，陳建仁研究團隊透過長期追蹤，證實飲用水砷含量與泌尿道癌症、皮膚癌等疾病風險密切相關，研究成果獲世界衛生組織（WHO）及美國環保署（EPA）引用，促使美國將飲用水含砷標準從50ppb大幅下修至10 ppb，並對國際飲用水安全規範及慢性砷中毒防治政策產生深遠影響。
在慢性肝炎與肝癌防治方面，陳建仁主導「B肝長期世代追蹤研究」計畫，藉由大規模世代的長期追蹤與分析，揭示B型肝炎病毒量與肝硬化、肝癌發生風險之間的密切關聯，為慢性B型肝炎患者的風險評估、臨床監測及防治策略提供重要科學實證，並成為國際臨床指引的重要參考依據，對全球肝炎與肝癌防治具有重大貢獻。
中研院說，陳建仁也致力推動精準醫療研究，目前團隊正以中研院「台灣人體生物資料庫」20萬人基因型資料為基礎，進一步展開大規模血漿蛋白質體檢測，將結合跨體學分析跨體學分析（Multi-omicsAnalysis），並與國際大型研究世代接軌，讓東亞族群在全球蛋白基因體版圖佔有一席之地。
中研院說，「麥克拉倫教授領導成就獎」以聯盟創始成員之一、長期推動公共衛生教育與發展的教授麥克拉倫（Kazue K. McLaren）命名，每年選出1至2位獲獎者，目的在表彰致力於提升社區健康品質並對區域公共衛生做出傑出貢獻的領導者。
中研院說，此獎項從西元1988年起頒發，為亞太地區公共衛生領域具代表性的領導成就榮譽，歷屆獲獎者涵蓋世界衛生組織（WHO）高階成員、國家領導人、公衛專家等。陳院長獲此殊榮，不僅彰顯其學術研究貢獻，也展現台灣在公共衛生領域的國際影響力。
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