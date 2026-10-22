教師超鐘點、跨科教學 立委送教長「極度疲憊」T恤：親身感受一線辛苦

立法院教育及文化委員會今天邀請教育部長鄭英耀、衛福部、法務部等單位，針對校園毒品問題進行專案報告。立委葛如鈞關切教師荒議題，指出教育部宣稱教師聘任率達99%，背後卻是教師超鐘點、跨科及跨年級配課所撐出的數字。鄭英耀表示，近年持續與地方政府合作補足正式教師人力，葛如鈞則當場送上印有「極度疲憊」字樣的T恤，希望部長真正感受基層教師的辛苦。

葛如鈞指出，教育部曾表示教師聘任率達99%，不影響正常教學，但九大教師工會指出背後其實是現場教師透過超鐘點授課、跨領域及跨年級配課，硬撐出來的數字，「當教師被迫超鐘點，甚至還要教授自己不熟悉、非專長領域的課程時，還有足夠的時間和心力批改作業、輔導學生嗎？」

葛如鈞引述全國代理暨代課教師產業工會調查指出，89.7%的受訪教師本學期有超鐘點授課情形，其中63.1%遭強制安排超鐘點、不得拒絕；被強制安排超鐘點的教師，疲勞程度平均達4.12分（滿分5分），另有近4成自評疲勞程度達最高的5分，處於極度疲勞的狀態，「這樣真的能顧好教學品質嗎？」

鄭英耀回應指出，教育部非常關心教育品質，近年也持續與地方政府合作，減少控留代理教師，過去三年每年平均提供至少5000個正式教師缺額，協助補足正式教師人力。

葛如鈞則表示，教育部應公開相關資料，供社會大眾及教師參考，並正視第一線教師疲憊的情況。隨後，他將一件印有「極度疲憊」英文字樣的T恤送給鄭英耀，希望他穿上T恤，親身感受教師的辛勞。鄭英耀緩步上前接下T恤，並與葛如鈞握手，隨後將T恤放在座位上，再走回質詢台。

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