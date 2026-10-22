校安人力月薪3.6萬起跳 鄭英耀坦言偏低：應達5萬

行政院9月通過「校園安全韌性2000」計畫，擴充國中校安人力，月薪比照學務創新人力，約3.6萬元到4.7萬元。教育部長鄭英耀今天在立法院坦言薪資偏低，應該要達5萬元左右。

行政院會9月通過「校園安全韌性2000－充實國民中學校安人力計畫」，從今年10月起辦理為期3年的校安人力擴充計畫，每年挹注地方政府新台幣12億元，預計將國中校安人力從現在的620人，增加到2000人。

教育部次長張廖萬堅9月接受媒體聯訪時表示，「韌性2000」受聘人員月薪會比照學務創新人力，依照年資條件等有不同的級距，約3.6萬元到4.7萬元左右，各縣市可自行加碼。

教育部今天到立法院教育及文化委員會做校園防毒議題報告，中國國民黨籍立委葉元之質詢時指出，校安人員薪資如果僅3.6萬元到4.7萬元，恐怕無法找到有專業訓練的人員，呼籲再增加預算。

教育部長鄭英耀坦言薪資確實偏低，他心目中應該要接近5萬元左右。在預算編列上，會再跟地方政府討論，爭取再調高一點。

許多校安人員是由退休軍公教回到學校擔任，但月薪如果超過法定基本工資，會導致月退俸被停發。葉元之建議可打開退休軍警的薪資「天花板」，回到校園發揮所長和經驗，不該被罵是「雙薪肥貓」。

鄭英耀則表示，校安人員不只有月薪，因工作時間較長，且週末也常需要支援學校活動，也有另外的加班費可以領。

鄭英耀強調，「韌性2000」是從過去高中推動的經驗出發，透過人員補充協助國中校園安全，讓校園更安全，教師能安心教書。學校如果遇到偶發安全狀況，或是需要推動毒品防制，也能有專門人力協助。

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