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白面鼯鼠午安枕等新品迎客 林保署邀逛旅展國家森林館

中央社／ 台北22日電
2026台灣國際旅展11月6日至9日將在南港展覽館舉行。農業部林業及自然保育署設置國家森林館，並有多款可愛的「山林製造」新品，翱翔於林間的白面鼯鼠，化身為午安枕。（林保署提供）中央社
2026台灣國際旅展11月6日至9日將在南港展覽館舉行。農業部林業及自然保育署設置國家森林館，並有多款可愛的「山林製造」新品，翱翔於林間的白面鼯鼠，化身為午安枕。（林保署提供）中央社

2026台灣國際旅展將於11月6日至9日在南港展覽館一館舉行。農業部林業及自然保育署設置國家森林館，並有多款可愛的「山林製造」新品，包括白面鼯鼠午安枕、藍腹鷴布偶等。

林保署今天發布新聞稿指出，今年國家森林館以「縹緲森境」為策展主題，串聯位於台灣霧林帶的6座國家森林遊樂區，邀民眾跟隨原生動物腳步，探索雲霧繚繞的森林風景。現場更集結多款「山林製造」品牌特色商品，讓民眾不僅感受森林之美，也能將山林美好帶入日常生活。

林保署說，國家森林館也展售多款包含霧林帶物種的「山林製造」新品，包括「鼴鼠鑰匙圈」、「藍腹鷴布偶」、「白面鼯鼠午安枕」、「火冠戴菊布偶」、「馬告香氛茶」、「抱抱八色鳥布偶」、「黑翅鳶布偶」、「蕨類系列包包」等，將台灣森林的生物多樣性轉譯為兼具設計美感與實用價值的生活選物。

對於熱愛森林香氛的民眾，林保署也提供以台灣紅檜、扁柏、牛樟等製造的精油與純露產品。此外，來自特富野部落的飛鼠咖啡帶來阿里山的精品咖啡；來自谷關的崧大夫則推出五葉松系列產品，展現山林物產的多元風味。

林保署說，台灣的霧林帶主要位於海拔1500至2500公尺山區，雨量豐沛，終年雲霧繚繞，全球僅約1%的森林可被稱作霧林，台灣得天獨厚的氣候與地形條件，孕育出珍貴且多樣的霧林生態。

農業部林業及自然保育署計畫設置國家森林館，參與11月6日登場的2026台灣國際旅展，並有多款可愛的「山林製造」新品，其中包括以台灣特有種及保育類動物藍腹鷴為造型的可愛布偶。（林保署提供）中央社
農業部林業及自然保育署計畫設置國家森林館，參與11月6日登場的2026台灣國際旅展，並有多款可愛的「山林製造」新品，其中包括以台灣特有種及保育類動物藍腹鷴為造型的可愛布偶。（林保署提供）中央社

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