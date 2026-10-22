深化 AI 跨域交流 比利時布魯塞爾自由大學訪台

為深化台灣與比利時高等教育及學術合作，教育部邀請比利時布魯塞爾自由大學（Université libre de Bruxelles, ULB）對外關係與發展合作副校長Anne Weyembergh率團，於17日至24日展開訪台交流。AI及其社會應用是本次交流重點之一。

訪團成員Tom Lenaerts教授所參與的FARI(公益AI研究)，由ULB與荷語布魯塞爾自由大學（Vrije Universiteit Brussel, VUB）共同成立，推動AI、資料及機器人技術的公益研究與應用。此次交流聚焦AI致力於公共服務及城市發展等議題，探索結合科技與人文社會科學的合作方向。

除AI外，訪團亦就東亞研究、生命科學、生物材料及建築等領域與台灣學界交流，增進對我國高等教育及科研環境的了解，並探討擴大師生交流與研究合作的可能。多元專業的對話，有助於雙方從既有合作出發，建立更廣泛且持續的學術連結。

訪團集結國際事務、東亞研究、AI、生物、工程及建築等領域代表，透過大學拜會、學術交流及合作協議簽署，拓展台比跨領域研究與人才培育的合作空間。

此次訪團走訪台灣多所大學及相關機構，交流議題涵蓋校際夥伴關係、師生交換、共同研究及國際合作機制。其中，ULB與國立成功大學簽署合作協議，為雙方後續學術交流及合作奠定基礎，也為此次訪問留下具體成果。

教育部國際及兩岸教育司長李毓娟於10月20日邀集台灣大學、政治大學及台北市政府代表與訪團交換意見。李毓娟表示，國際學術合作的價值，在於讓不同專長與經驗相互啟發，並透過持續交流，將共同興趣發展為具體的研究與人才培育計畫。

教育部期盼藉此次訪問，促成更多跨校、跨領域的長期合作。此次訪問亦展現教育部長期經營台比教育關係的成果。

教育部派駐歐盟兼駐比利時代表處教育組教育參事長李彥儀期投入台比教育交流，積極串聯雙方大學與研究資源，為夥伴關係奠定深厚基礎。此次並協助訪團聯繫與交流安排，使既有合作得以延續，進一步拓展新的合作機會，充分發揮教育外交連結國際學術社群的重要功能。

教育部表示，ULB長期與台灣各大學及研究機構維持友好合作，並支持我駐歐盟兼駐比利時代表處推動教育學術交流，是台灣在歐洲的重要高教夥伴。未來將持續攜手國內外大學，深化互惠合作，為師生創造更多國際交流及共同研究機會，拓展台灣高等教育的國際連結。

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