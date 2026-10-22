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反毒影片觀看數低如何打動青少年？教育部：將檢視措施、增體驗學習

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
立法院教育及文化委員會今天邀請教育部、衛福部、法務部等單位，針對校園毒品問題進行專案報告，立委柯志恩針對新興毒品氾濫入侵校園進行質詢。記者許正宏／攝影
立法院教育及文化委員會今天邀請教育部、衛福部、法務部等單位，針對校園毒品問題進行專案報告，立委柯志恩針對新興毒品氾濫入侵校園進行質詢。記者許正宏／攝影

立法院教育及文化委員會今天邀請教育部長鄭英耀、衛福部、法務部等單位，針對校園毒品問題進行專案報告。立委認為，教育部傳統反毒宣導方式難吸引青少年，經費執行率與宣導成效仍有檢討空間，呼籲運用青少年喜愛、容易接觸的媒材傳遞反毒資訊。教育部長鄭英耀表示，將檢視現行措施成效，並思考增加體驗式學習，引導學生正能量的發展。

立委陳培瑜質詢時表示，教育部製作的反毒宣導影片觀看數偏低、成效不太理想，非常可惜；傳統反毒宣導方式未必能吸引青少年，除了健康課本、大型講座、海報文宣及競賽，也應重視宣導影片的內容與呈現方式，了解是否符合青少年的喜好，能否吸引他們觀看及討論，並持續檢視宣導成效。

陳培瑜引用法務部司法官學院「台灣青少年毒品施用與心理健康關聯性研究：以涉毒收容少年為例」報告指出，研究提及原生家庭與青少年接觸毒品的關聯，當孩子無法從家庭獲得支持，可能轉向外界尋求認同，並受到同儕及周遭文化影響。她認為，應重視家庭教育，強化家庭支持功能。

立委柯志恩質疑，校園反毒專案多以活動及宣導為主，經費執行率與宣導成效仍有檢討空間，「教育部拿到經費後辦活動，但活動結束之後，有沒有持續追蹤？學生接受這些反毒專案之後，吸毒的比例有沒有降低？」但從相關資料來看，整個防制體系可以說是完全失守，而且毒品再犯的比例還是非常高，很顯然SOP完全沒有到位。

柯志恩認為，教育部若僅停留在反毒宣導層面，成效評估常以KPI作為衡量標準，恐怕難以有效處理毒品進入校園的問題。

鄭英耀表示，現在教師的教學越來越創新，不再只是直接告訴學生應該怎麼做，會讓學生表達想法、共同討論解決方法。近年教育部鼓勵學校提供更多探索教育及體驗學習機會，未來也將持續思考如何在正式課程中增加戶外及體驗式學習，滿足學生好奇心、冒險精神與挑戰需求，並引導其正能量的發展。

鄭英耀也說，會檢視現行措施的執行成效，研議如何提升防制效果。

立法院教育及文化委員會今天邀請教育部長鄭英耀，針對校園毒品問題進行專案報告。記者許正宏／攝影
立法院教育及文化委員會今天邀請教育部長鄭英耀，針對校園毒品問題進行專案報告。記者許正宏／攝影

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