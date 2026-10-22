學生涉校園暴力家長甩鍋學校 教團、立委籲檢討家庭教育法要有罰則

近期接連發生重大校園安全與學生暴力事件，全國教師工會總聯合會今天與朝野立委召開記者會，呼籲加強跨局處資源整合，並要求全面檢討家庭教育法，課責家長需履行親職，否則「學生出事、家長甩鍋」，老師再有愛心，也撐不起管教的黑洞。

桃園某宮廟廣場日前發生青少年圍毆事件，一名少年遭多人包圍，涉案五人遭函送。桃園市各級學校產業工會理事長陳俊裕表示，身為桃園第一線教師感到很痛心，但也要質問，民眾通報後學校必須接案，並做校安、社政通報，但老師與身教組長真能取代警察嗎？又輔導機制啟動後，能取代家庭責任嗎？

陳俊裕談到，不可能要求教師在教學之餘還要承擔這麼多責任。市府雖設有青春啟航少年輔導計畫，以44項指標用以預防青少年犯罪，但預防、保護之後卻無下文，市府應落實跨局處整合，完善預防工作才能降低憾事。

立委、國民黨高雄市長參選人柯志恩表示，曾接獲老師反映，傍晚五點下課後就不想留在校內，因為看到學生犯錯不能管。校園對老師設有太多的監督，沒有工具、手段管理，只能眼不見為淨，導致老師一下班就只想回家。不希望因為親師信任下降，導致孩子犯錯家長卸責，最終是由學校承擔。

柯志恩表示，學生嚴重偏差的背後往往是缺乏親職介入，也在於社會對不履行親職的家長沒有約束力，於是學生犯錯、家長甩鍋，老師再有愛心，也撐不起管教的黑洞。呼籲需全面檢討家庭教育法、強化親職教育執行力，對於涉犯嚴重過失的學生家長，要有實質的罰則與輔導機制。

柯志恩也強調，除了明確課予監護人管教義務，也要落實輔導、特教支持人力，不能讓老師以肉身抵擋校安漏洞。輔導管教辦法也應訂立注意事項，給予教師緊急處置授權、支援，讓教師不再孤立無援。

立委蔡春綢指出，110至113年，暴力與偏差行為通報數從1萬6000件增加到逾3萬件，學校除了要有充足的人力，但教育與陪伴的責任也不能全由學校承擔，學生更需要家長平時的身教與陪伴，子女出問題，家長更應一同處理。

立委張雅琳則表示，教育部自今年10月起推動「校園安全韌性2000－充實全國國中校安人力計畫」，校安人力從600增為2000人，未來針對實際聘任人數、到職人數、缺額等，將繼續滾動更新，確保執行到位。

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