竹縣教師行政、缺額壓力大 理化、數學師資難找…教育局提解方

新竹縣議員歐陽霆今議會質詢指出，新竹縣教師除教學外，還得面對評鑑、計畫申請等大量行政工作，偏鄉更有代理教師「招考10次仍無人」窘境，要求縣府行政減量並提出留才誘因。教育局表示，將簡化考評、計畫申請，並增加正式教師缺額、公費生培育。

歐陽霆指出，他長期接獲第一線教師反映行政負擔沉重，包括公文、核銷、評鑑及各項教育計畫，都可能壓縮備課及教學時間。他以客語認證為例，政策推廣方向值得肯定，但偏鄉小校師資、資源有限，若行政要求層層下達，最後壓力仍落在教師身上。

歐陽霆也指出，學力檢測原先強調不增加教師額外負擔，但部分偏鄉學校因成績低於全國平均，被要求撰寫報告、參加校外研習，加上本土教育、母語教育、實驗教育等計畫申請繁瑣、校內分工不明，讓教師承受更多壓力，要求教育局檢討不必要的行政作業。

新竹縣教育局長蔡淑貞表示，行政減量是教育局重視的工作，未來將簡化考評頻率、整合統計報表及簡化各項計畫申請流程，也會運用AI及相關APP協助行政工作，減輕教師負擔。

除行政壓力外，歐陽霆也點出竹縣師資荒。他說，新竹縣科技產業聚落發達，數學、理化等理工科人才就業選擇多，部分學校代理教師職缺甚至「招考10次都沒人來」，偏鄉小校又因班級少、授課時數有限，更難提出具有吸引力的工作條件。

歐陽霆說，目前透過教師超鐘點、跨校支援等方式填補缺口，緊急時刻雖有必要，但不能讓臨時措施成為常態，更不能長期由現有教師承擔缺額壓力。他要求教育局分析不同科目、地區招募失敗原因，提出具體招募及留才方案，並研議增加行政人力，讓教師回歸教學。

蔡淑貞回應，目前代理教師採全年聘期，並依學歷、年資敘薪；偏鄉自然科等師資不足部分，將協助學校採合聘教師方式因應。未來正式教師也會增加缺額招考，並委託師資培育機構增加公費生培育，希望補足學校正式師資。

縣長楊文科表示，教師行政工作如何降低，是全台共同面臨的問題，未來教育政策如何推動又不造成第一線紊亂，是教育首長必須審慎思考的課題。

2026教育月》邀請您一同關心 教育新血流失：是什麼逼走年輕教師？

教育局 數學 師資 登入後開始簽到 會員來簽到 您即將前往會員中心

登入簽到送 LINE POINTS 🪙 每日打卡送 LINE POINTS

玩遊戲再抽7-11禮券🧧 立即登入 立即前往